Эксперты ОБСЕ прибыли в Минск для оценки предвыборной атмосферы

Новости Беларуси. Предвыборную атмосферу в Беларуси оценивают эксперты ОБСЕ. 14 июля в Минск прибыла миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека в Европе.

Изучать подготовку к президентским выборам в нашей стране они будут до 17 июля. В планах – встречи с представителями госорганов, политических партий.

Затем, основываясь на их рекомендациях, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе определится, каким образом будет вести мониторинг выборов главы белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.