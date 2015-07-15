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Эксперты ОБСЕ прибыли в Минск для оценки предвыборной атмосферы

15 июля 2015 18:18
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Новости Беларуси. Предвыборную атмосферу в Беларуси оценивают эксперты ОБСЕ. 14 июля в Минск прибыла миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека в Европе.

Изучать подготовку к президентским выборам в нашей стране они будут до 17 июля. В планах – встречи с представителями госорганов, политических партий.

Затем, основываясь на их рекомендациях, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе определится, каким образом будет вести мониторинг выборов главы белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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