Выборы Президента в Беларуси: Инициативные группы Сергея Гайдукевича и Сергея Калякина подали документы в ЦИК

Новости Беларуси. В Центризбирком продолжают поступать документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

Так, 15 июля в ЦИК бумаги представили инициативные группы гражданина Сергея Гайдукевича и Сергея Калякина.

Документы будут рассмотрены на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На это законом отводиться до пяти дней.

Роль инициативных групп - сбор подписей в поддержку того или иного кандидата. До 21 августа необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч граждан Беларуси, чтобы выдвиженец получил статус кандидата в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.