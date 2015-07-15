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Выборы Президента в Беларуси: Инициативные группы Сергея Гайдукевича и Сергея Калякина подали документы в ЦИК

15 июля 2015 13:21
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Новости Беларуси. В Центризбирком продолжают поступать документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

Так, 15 июля в ЦИК бумаги представили инициативные группы гражданина Сергея Гайдукевича и Сергея Калякина.

Документы будут  рассмотрены на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На это законом  отводиться до пяти дней. 

Роль инициативных групп - сбор подписей в поддержку того или иного кандидата. До 21 августа необходимо заручиться  поддержкой не менее 100 тысяч граждан Беларуси, чтобы выдвиженец получил статус кандидата в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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