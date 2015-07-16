Президент Молдовы посетит Беларусь с официальным визитом 16 июля

Новости Беларуси. Президент Молдовы посетит с официальным двухдневным визитом Беларусь. Николай Тимофти прибудет в нашу страну уже 16 июля. И в этот же день с главой Молдовы встретится Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Ожидается, что главы государств проведут встречи в формате один на один и в расширенном составе. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Молдовы, взаимодействие на международных площадках. По итогам встречи стороны планируют подписать ряд документов.

Президент Беларуси совершал официальный визит в Кишинёв в сентябре 2014 года. Руководитель Молдовы посещал Минск дважды для участия в заседаниях Совета глав государств-участников СНГ.

Нынешнему визиту предшествовала большая работа. В частности, уже сегодня в Минске встретились участники межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Речь шла о тех проектах, которые связывают сегодня обе страны – в транспортной, строительной и энергетической сферах. Так, сегодня в Кишиневе уже собирают белорусские троллейбусы и тракторы, обсуждается вопрос создания совместного производства МАЗов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.