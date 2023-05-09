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Президент Беларуси и другие лидеры постсоветских стран приехали на парад в Москве

09 мая 2023 07:58
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Президент Беларуси находится на Красной площади в Москве. Там проходит парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси и другие лидеры постсоветских стран приехали на парад в Москве-1

Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. В Москву на День Победы прибыли также президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и премьер-министр Армении. Для стран постсоветского пространства День Победы остается одним из самых важных государственных праздников. В параде на Красной площади принимают участие порядка 10 тысяч военнослужащих разных войск и соединений, 125 единиц военной техники. 

Президент Беларуси и другие лидеры постсоветских стран приехали на парад в Москве-4

Ожидается, что после шествия Александр Лукашенко и президент России совместно с другими зарубежными лидерами возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. 

# День Победы # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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