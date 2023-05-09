Путин: «Важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран СНГ»

По приглашению своего российского коллеги этот праздничный день Президент Беларуси начал на Красной площади в Москве, где несколько часов назад завершился торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с главой белорусского государства на трибунах присутствовали лидеры других стран СНГ, фактически в полном составе было представлено ОДКБ. Это символично, учитывая ту геополитическую ситуацию, которая сложилась всего десятилетия спустя после самой масштабной и кровопролитной войны в мировой истории. Только Беларусь за годы Великой Отечественной потеряла каждого третьего, именно поэтому мы так внимательно и осторожно относимся к сохранению мира на своей земле, дабы больше никогда не платить такую дорогую цену.

Увы, в отдельных странах не все придерживаются такой же позиции и одержимы идеей взять реванш. Потому так важно единомышленникам и союзникам держаться вместе. И отрадно, что несмотря на нюансы двусторонних отношений, общая цель для союзников по ОДКБ важнее. Об этом в самом начале своего выступления заявил Владимир Путин, но прежде память жертв и героев той войны жители и гости России почтили минутой молчания.

Владимир Путин, президент России:

Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подиуму наших предков. Они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.

По завершению шествия лидеры стран, приглашенные на парад, направились в Александровский сад. К Могиле Неизвестного Солдата Александр Лукашенко вместе со своими коллегами возложил цветы. Красные гвоздики – символ памяти и Победы советской армии – украсили подножие монумента. Напомним, мемориал появился у стен Кремля в 1967 году как знак памяти о павших героях, чьи имена остались неизвестны.