Запад заволновался из-за переговоров Путина и Си Цзиньпина. Вот что на это ответил Президент Беларуси

Ситуация в мире вынуждает держать порох сухим. На неделе заставила поволноваться Запад встреча лидеров России и Китая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Переговоры начали обсуждать еще задолго до их начала, выдвигая теории в стиле «чем же это нам грозит?».

В итоге Дональд Трамп назвал союз между Путиным и Си Цзиньпином зловещим знаком для Америки и всего мира. Госсекретарь США заявил, что мир не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России при поддержке Китая, направленными на замораживание войны на ее собственных условиях. Ну, одним словом, Америка опасается, что мир встанет на сторону Москвы и Пекина. Лукашенко: «Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас». Читайте здесь.