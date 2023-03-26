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Запад заволновался из-за переговоров Путина и Си Цзиньпина. Вот что на это ответил Президент Беларуси

26 марта 2023 17:35
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Ситуация в мире вынуждает держать порох сухим. На неделе заставила поволноваться Запад встреча лидеров России и Китая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Переговоры начали обсуждать еще задолго до их начала, выдвигая теории в стиле «чем же это нам грозит?».  

Запад заволновался из-за переговоров Путина и Си Цзиньпина. Вот что на это ответил Президент Беларуси-1

В итоге Дональд Трамп назвал союз между Путиным и Си Цзиньпином зловещим знаком для Америки и всего мира. Госсекретарь США заявил, что мир не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России при поддержке Китая, направленными на замораживание войны на ее собственных условиях. Ну, одним словом, Америка опасается, что мир встанет на сторону Москвы и Пекина.  

Лукашенко: «Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас». Читайте здесь.  

Запад заволновался из-за переговоров Путина и Си Цзиньпина. Вот что на это ответил Президент Беларуси-4

Под каким углом смотреть на этот визит белорусам, свою оценку встречи лидеров России и Китая дал и наш Президент. А такая бурная реакция на Западе означает лишь одно – Беларусь, сближаясь и с Москвой, и с Пекином, движется в правильном направлении.  

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Фотофакт

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