МИД Украины обратился к белорусам с просьбой не допустить появления ядерного оружия в стране

Реакция Киева не заставила себя ждать. МИД Украины зачем-то обратился к белорусам и призвал не допустить размещения тактического ядерного вооружения на территории нашей страны – это цитата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомство также призвало страны G7 и ЕС предупредить белорусские власти о «далеко идущих последствиях» и потребовало немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

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