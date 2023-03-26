Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Новости Беларуси. Напряжение по периметру границ Союзного государства вынуждает искать адекватные меры. Минск и Москва подготовили еще один совместный ответ тем, кто срывается с цепи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Напряжение по периметру границ Союзного государства вынуждает искать адекватные меры. Минск и Москва подготовили еще один совместный ответ тем, кто срывается с цепи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Соответствующая договоренность достигнута на высшем уровне между президентами Беларуси и России. Об этом 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил Владимир Путин.
В условиях наращивания военного контингента НАТО у западных рубежей, меняющихся угроз со стороны европейских государств, новых рисков остудить горячие головы на Западе можно только кардинальными решениями. Важное уточнение: речь идет не о передаче оружия, а о размещении. Напомним, что обсуждать эту тему лидеры Беларуси и России начали после обращения Польши к США с просьбой о передаче ядерного оружия Варшаве.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никакой это не ядерный шантаж. Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием. Но хочу еще раз подчеркнуть. Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки, наверное, вы не обратили внимания, в последний раз обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: «Почему мы делаем вид, что ничего не происходит?» Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда [в Россию – прим.ред.], и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал. Но если кто-то думает, и это часто пописывают сегодня (я смотрю в средствах массовой информации): «Все, Беларусь оккупирована, Лукашенко ничего не решает, властей в Беларуси уже нет, Путин тут ходит пешком по Беларуси и все решает». Я понимаю, почему это происходит, и хочу, чтобы вы понимали. Они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу так, знаете, по-деревенски, мгновенно отмахнуться. И они пытаются меня дергать за живое. «Да там Лукашенко уже этого нет, он не принимает решения». Запомните, ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко.
Кроме размещения ядерного оружия, Минск и Москва приступают к реализации договоренностей по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью. На боевое дежурство заступили и ракетные комплексы «Искандер», которые также могут нести такие заряды.
Подписывайтесь на нас в Telegram!