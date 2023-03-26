Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой это не ядерный шантаж. Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием. Но хочу еще раз подчеркнуть. Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки, наверное, вы не обратили внимания, в последний раз обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: «Почему мы делаем вид, что ничего не происходит?» Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда [в Россию – прим.ред.], и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал. Но если кто-то думает, и это часто пописывают сегодня (я смотрю в средствах массовой информации): «Все, Беларусь оккупирована, Лукашенко ничего не решает, властей в Беларуси уже нет, Путин тут ходит пешком по Беларуси и все решает». Я понимаю, почему это происходит, и хочу, чтобы вы понимали. Они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу так, знаете, по-деревенски, мгновенно отмахнуться. И они пытаются меня дергать за живое. «Да там Лукашенко уже этого нет, он не принимает решения». Запомните, ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко.