Закрытые переговоры по Украине, или на чём не могут сойтись на Западе

Новости Беларуси. С задержкой в неделю американские СМИ сообщили о секретной поездке в Киев директора ЦРУ Бернса. Как сообщает The Washington Post, с властями Украины прорабатывался вариант начала переговоров о прекращении огня. Ориентировочной датой назван конец 2023 года. В это же время в Дании прошла закрытая дипломатическая встреча по Украине. Со стороны Запада в ней принимали участие США и страны G-7, а со стороны незападного мира – Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Турция и Бразилия. Ни Россия, ни Китай на переговорах не присутствовали. Очевидно, что на фоне неудачного наступления ВСУ в Южной операционной зоне США всерьез рассматривают вариант временного прекращения огня. О том, что означали закрытые переговоры в Дании и какой «план Б» пытаются реализовать США расскажет Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

То, что мы видели, это не мирные переговоры, потому что там не было российской стороны. На языке дипломатов это называется консультации. Скорее всего, американцы давали вводную, как они видят развитие украинского конфликта, и довели эту точку зрения до остальных. Поскольку наступление проходит неудачно и решить конфликт военным путем в ближайшее время не получится, теперь они требуют поддержать мирный план на условиях Зеленского. Что он включает? Это полный возврат бывших украинских территорий, проведение международного трибунала, как было по Югославии, и получение репараций от России.

Есть и возможность, чтобы Россия после Путина согласилась выплачивать долю нефтяного экспорта в качестве репараций Украине. Вот под такой мирный договор они пытаются создать максимально широкую антироссийскую коалицию, которая поддержит все перечисленное. Сначала было заявлено, что в переговорах в Дании будет участвовать заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и советник президента Салливан. Это очень высокий уровень. Чтобы вы понимали, тот же Салливан отвечает конкретно за Украину, но в итоге их не было. Также не было делегации Китая. Вероятно, китайцев не устраивал ни уровень контактов, ни сам формат, когда американцы сообщают остальным, что делать. Ранее КНР предложила свой план, а госсекретарь Блинкен ездил в Китай передавать Си Цзиньпину какие-то сигналы, но с ними Пекин работать пока не хочет. Там боятся боевых действий на Тайване и что США могут (под видом переговоров) заморозить украинский конфликт не из каких-то лучших побуждений, а чтобы переключить оборонные заказы на Тайвань.

Интересно, что Украину на переговорах в Дании представлял Андрей Ермак. Это глава офиса Зеленского, но, как говорят, он реальный руководитель государства. Для прессы он объявил, что Зеленский готовит так называемый «глобальный саммит мира» на площадке ООН к концу года. То есть понятно, что это будут не мирные переговоры, как в Беларуси или в Турции, где был проект соглашения, прописан отвод войск и прочее, а публичное выступление некой коалиции против России. Такими кулуарными переговорами Запад и пытается ее оформить, для чего зазывает на встречу Индию, ЮАР и другие далекие от Украины страны. Вот так на второй год СВО американцы обратили взор на третий мир, увидели, что Украину там поддерживают очень слабо, и таким образом пытаются расширить группу поддержки. Как они это будут делать? Наверно, как и в холодную войну, покупать. К сожалению, в мире много бедных, неразвитых и коррумпированных стран, которые с удовольствием возьмут американские деньги. По сути, это отношения центра и бывших колоний. Мы видим, как та же Франция и Германия до сих пор пытаются нагло работать в Африке, они подкупают местных гуманитарной помощью, хотя население их все равно ненавидит. Но проблема в том, что все европейские деньги сейчас идут не в бедные страны, а Киеву – американцы заставляют их тратить средства не на собственную сферу влияния, а на войну с Россией. Поэтому и финансировать ту же Африку сейчас могут только американцы.

Андрей Лазуткин:

А зачем им это надо? Дело не только в том, чтобы показать, как много у США союзников. Они обеспокоены, что Россия успешно обходит санкции с помощью третьих стран, это главная причина. А если на месте России будет Китай, западные санкции вообще перестанут работать, остается только война. А в этом случае их тревожит ориентация конкретных государств. Даже в отношении России страны Африки, Азии, Латинской Америки отказываются осуждать проведение СВО, разрывать контакты с российскими и белорусскими чиновниками, не хотят отказываться от совместных проектов, например, транспортных коридоров. И тем более они не станут рвать с Китаем, если США спровоцируют конфликт на Тайване, как они это сделали в Украине.

Еще Западу не нравится миротворческая активность второго и третьего мира. Со своими предложениями выступил не только Китай, но и Бразилия, и Африканский союз. И они предлагают далеко не то же самое, что Зеленский с трибуналом и репарациями. Все они с симпатией относятся к России, а такого быть не должно. Сверхдержава только одна, и только она определяет, когда будут заканчиваться и начинаться войны. Как это было все последние 30 лет. Но что мы увидели после переговоров в Дании? На следующий день военная разведка Украины вбросила информацию, что русские собираются подорвать теперь уже Запорожскую АЭС. Видимо, в Дании ни о чем не договорились. И Запад опять повышает ставки, угрожает эскалацией. Они показывают, смотрите: русские – отморозки, они вот-вот взорвут АЭС, нельзя с ними дружить. Возможен и второй вариант: на Западе борются две точки зрения на СВО. Скорее всего, большая часть стран склоняется к заморозке конфликта, так как наступление не получилось и военным путем Украина территории не вернет. Но есть группа стран (предполагаю, что это Британия), которая хочет эту заморозку сорвать любой ценой, вплоть до ядерной аварии.

Вот британцам нужна военная интервенция и смена власти в России с поддержкой сепаратизма, как они это делали в Чечне. В то время как американцы все-таки выступают за более мягкий вариант типа разрыва России с Китаем и либерализации по типу 1990-х. Никакие ядерные аварии и удары им не нужны, они этого боятся. Чем это все опасно? Для срыва мирных переговоров, которые могут быть после наступления, они подорвут либо Запорожскую станцию, либо пруды-испарители, что сделает невозможным ее охлаждение – и свалят вину на русских. В это же время западные источники сообщают, что Россия якобы готова применить тактическое ядерное оружие в СВО. Для чего Россия будет это делать на территориях, которые считает своими (от того же Харькова до Белгорода – 70 километров), они не объясняют. Но это попытка убедить незападный мир, что с Россией нельзя договариваться и что Россия полностью игнорирует любые правила.