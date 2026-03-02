Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ближайшую преследовательницу – польку Игу Швентек – белоруска опережает более чем на 3 тысячи баллов. На этой неделе наша прима стартует на турнире категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе и ей предстоит защитить очки за прошлогодний финал.

Что касается других соотечественниц, то Александра Саснович с потерями и сейчас занимает 116-е место, Ирина Шиманович – 160-я, Виктория Азаренко – 173-я. Остальные землячки находятся за пределами второй сотни.

У мужчин лучший из представителей нашей страны – Эрик Арутюнян. Он занимает 476-ю строку. Лидерство удерживает испанец Карлос Алькарас, вторым идет итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович.