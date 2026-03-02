Дети остаются главной ценностью для белорусов – соцопрос

Ранние группы в саду идеально вписываются в Год белорусской женщины как возможность сконцентрировать усилия на том, чтобы мы могли успешно совмещать карьеру, материнство и самореализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если мы посмотрим шире, то увидим, что это лишь одна из составляющих более масштабной государственной социальной политики, направленной на поддержку семьи и укрепление демографической ситуации в Беларуси.

В основе программа «Национальная демографическая безопасность» на 2026–2030 годы. Она предусматривает и рост рождаемости, и поддержку материнства и укрепление традиционных ценностей. На данный момент в стране более 123 тысяч многодетных семей.

Важно и то, как решается жилищный вопрос для этой категории. Льготный кредит предоставляется под низкий процент на 40 лет, для семей с тремя детьми погашается большая часть задолженности, для семей с четырьмя и более детьми – полное погашение.

Еще одна важная мера – семейный капитал. С начала года его размер составляет 35 505 рублей. Это единовременная помощь при рождении третьего и последующих детей. За весь период реализации программы открыто более 151 тыс. вкладов.

Кроме этого, в стране есть широкий спектр социальных пособий: ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, пособия для семей с детьми-инвалидами и адресная помощь малообеспеченным, а также компенсации за услуги социальной поддержки. Например, патронат или помощь няни.

И если мы сравним с другими странами, где декретный отпуск короткий, а детские сады непомерно дорогое удовольствие, то сразу становится понятно преимущество нашей системы: есть все условия, чтобы иметь большую семью. Дети остаются главной ценностью для подавляющего большинства белорусов и по данным соцопросов. И тут уместно вспомнить крылатые слова, о том что дети – цветы жизни.