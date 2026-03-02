Подготовка кадров: в Минске обсудили новые специальности и стратегию целевого набора

К 2027-му в столичных колледжах появятся новые специальности, ориентированные на реальные нужды экономики. Перспективы развития профессионально-технического и среднего специального образования обсудили в Минске. Одна из центральных тем – целевая подготовка специалистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 10 марта предприятиям – заказчикам кадров необходимо предоставить планы по набору абитуриентов в новом учебном году. Окончательные цифры по профессионально-техническому и среднему специальному образованию сформируют до 1 мая. Экономика города диктует спрос на новые компетенции. Сейчас рассматривается вопрос открытия специальности для сферы ЖКХ – «Сервисный мастер по обслуживанию и эксплуатации». Узкие специалисты нужны и в строительной отрасли. К 2027 году планируют проработать вопрос подготовки рабочих по монтажу легких стальных тонкостенных конструкций.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы будем обсуждать с представителями сферы экономики, с представителями ведущих предприятий города их потребности, перспективы формирования и организации подготовки по новым специальностям. Не обойдемся без вопроса направления ребят на обучение по целевым договорам.

Андрей Ганусевич, заместитель директора по идеологической работе, социальным вопросам и персоналу ОАО «Минский подшипниковый завод»:

Мы выступаем на родительских собраниях с учетом того, чтобы родители могли заключить договор на целевую подготовку. Если ребята захотят приобрести профессию шлифовщика, оператора станков с числовым программным управлением, то, пожалуйста, мы готовы, открыты для общения.

Взаимодействие системы образования и предприятий – заказчиков кадров приносит результаты. Отработка навыков на практике в реальных условиях позволяет ребятам быстрее освоить будущую профессию.