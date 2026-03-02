«Минчанка-2» неудачно стартовала в финальном этапе МВЛ

«Минчанка-2» неудачно начала выступление в финальном этапе Молодежной волейбольной лиге России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матчи первого круга решающей стадии принимает Тула.

В дебютной встрече белоруски уступили «Динамо-Метар-3». Поединок стал хорошим испытанием для обеих дружин и длился более двух часов. Коллективы поочередно обменялись выигранными партиями – россиянки забрали первый и третий сеты – 25:21, 25:20. Наши девушки оставили за собой второй и четвертый – 29:27 и 25:15.

Исход дуэли решился на тай-брейке, там удача оказалась на стороне представительниц Челябинска – 15:12. Завтра белоруски встретятся с «Динамо-Ак Барс-УОР» из Казани. Победителем соревнований станет тот, кто по итогам двухкругового турнира наберет наибольшее количество очков без учета «регулярки».