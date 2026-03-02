Толщина льда на водоемах Минска уменьшилась в среднем с 50 до 20 сантиметров

Осторожно! Тает лед. В связи с наступлением оттепели резко повышаются риски, связанные с выходом на поверхность замерзших рек и озер. Толщина льда на водоемах столицы уменьшилась в среднем с 50 до 20 сантиметров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако в некоторых местах он и вовсе отсутствует, есть промоины. Специалисты ОСВОД призывают проявлять максимальную осторожность и воздержаться от посещения водоемов. Как правило, самый тонкий лед, представляющий угрозу для жизни, образуется вблизи мостов, дамб и инженерных сооружений.

Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:

У нас восемь спасательных станций. Каждая спасательная станция в течение дня по три раза в разных участках измеряет толщину льда. И толщина льда может быть как и 20 сантиметров, как и 40, так и 10. Категорически, конечно же, запрещается выходить на лед во время оттепели. Если вы видите, что кто-то нарушает правила безопасности и выходит на лед без спасательного жилета, попытайтесь его предупредить, а в случае необходимости вызывайте службу спасения.

Трагический случай произошел в минувшие выходные в центре столицы на Свислочи. Катание без спасательного жилета на сапборде привело к гибели мужчины.