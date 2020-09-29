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МИД Беларуси прокомментировал встречу Макрона и Тихановской в Вильнюсе

29 сентября 2020 15:12
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Новости Беларуси. В белорусском МИД прокомментировали встречу Эммануэля Макрона со Светланой Тихановской в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси прокомментировал встречу Макрона и Тихановской в Вильнюсе-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Повестка дня визита президента Франции Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения.

С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла. В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу.

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МИД Беларуси прокомментировал встречу Макрона и Тихановской в Вильнюсе-4

Также в МИД подчеркнули, что внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и других вполне понятных, логичных принципах, среди которых государственный интерес и конкретные интересы людей, а также интересы бизнеса, торговли, безопасности. Такая открытая и ясная позиция понятна и партнерам Беларуси.

# Международная политика # Анатолий Глаз # Эммануэль Макрон # Светлана Тихановская # Фотофакт

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