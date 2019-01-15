Забота о людях и повышение благосостояния. Кадровые решения принял Александр Лукашенко 15 января

Новости Беларуси. Кадровые решения 15 января принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощником Президента в Гродненской области назначен Иван Лавринович. Председателем Госстандарта стал Валентин Татарицкий.
Министерство транспорта возглавил Алексей Авраменко. Назначая его, Александр Лукашенко отметил важность этой сферы и указал на определенные проблемы, которые требуют решения.
Александр Лукашенко – местной вертикали власти: Мы должны улучшить жизнь наших людей
Так, предметный разговор шел о водном транспорте. Одна из первостепенных задач для нового руководителя – вникнуть во все нюансы этого вида перевозок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо думать, что в вашем Министерстве нет проблем. Министерство очень серьезное, большое и разноплановое. Там все виды транспорта, начиная от воздушного и заканчивая водным. Поэтому очень много проблем, которые надо решать. И кому, как не вам, человеку, который (я не скажу, что постоянно был за спиной, но кое где и за спиной) видел эти проблемы, видел, где они решались правильно, где решались не так, как нужно для страны. И вам надлежит все эти проблемы снять.
У нас два года будут непростые. И поскольку мы – страна транзитная, от вас многое зависит: и от автомобильного транспорта, и от железнодорожного, воздушного, водного и так далее. На водный транспорт вообще надо серьезно посмотреть и определиться, наконец, в какой части он нам нужен, а в какой части он просто нам не нужен или очень затратен. Надо все эти вопросы проштудировать и точно так, как по Министерству энергетики, проревизировать Министерство транспорта и посмотреть и на структуру, и на кадры – на все вопросы.
Также Президент согласовал назначения глав райисполкомов в Ветке, Вилейке, Наровле, Рогачеве, Клецке, Пуховичах и Несвиже. Новый председатель горисполкома в Жодино.
Кадровые перестановки коснулись и Брестского облисполкома. Геннадий Борисюк занял пост заместителя руководителя области. Его на предыдущей должности руководителя администрации Ленинского района сменил Валентин Милошевский.
Александр Лукашенко согласовал назначения двух заместителей председателя Мингорисполкома
В дипломатическом корпусе Беларуси кадровые перестановки
Обращаясь к чиновникам, Президент напомнил о том, что главная задача власти на всех уровнях – забота о людях.
Александр Лукашенко анонсировал посещение Брестской и Гомельской областей в 2019 году, чтобы лично ознакомиться с работой местных органов власти по развитию регионов. Также Президент предостерег управленцев от коррупционных помыслов.
Президент Беларуси согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов