Забота о людях и повышение благосостояния. Кадровые решения принял Александр Лукашенко 15 января

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо думать, что в вашем Министерстве нет проблем. Министерство очень серьезное, большое и разноплановое. Там все виды транспорта, начиная от воздушного и заканчивая водным. Поэтому очень много проблем, которые надо решать. И кому, как не вам, человеку, который (я не скажу, что постоянно был за спиной, но кое где и за спиной) видел эти проблемы, видел, где они решались правильно, где решались не так, как нужно для страны. И вам надлежит все эти проблемы снять.

У нас два года будут непростые. И поскольку мы – страна транзитная, от вас многое зависит: и от автомобильного транспорта, и от железнодорожного, воздушного, водного и так далее. На водный транспорт вообще надо серьезно посмотреть и определиться, наконец, в какой части он нам нужен, а в какой части он просто нам не нужен или очень затратен. Надо все эти вопросы проштудировать и точно так, как по Министерству энергетики, проревизировать Министерство транспорта и посмотреть и на структуру, и на кадры – на все вопросы.