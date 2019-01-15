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Президент Беларуси получил приглашение посетить Турцию с официальным визитом

15 января 2019 12:25
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко получил приглашение посетить с официальным визитом Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно 15 января на встрече белорусского лидера с министром национальной обороны этой страны.

Президент Беларуси получил приглашение посетить Турцию с официальным визитом -1

Президент Беларуси получил приглашение посетить Турцию с официальным визитом -3

Хулуси Акар, министр национальной обороны Турции:
Хочу выразить благодарность за добрые слова в мой адрес и в адрес моей страны. Очень признателен также за то, что вы нашли время на эту встречу сегодня. Ведь она должна была состояться вчера. Однако из-за погоды нам не удалось вовремя вылететь. Хочу особо подчеркнуть, что президент нашей страны выражает вам свои наилучшие пожелания и ждет вас в Турции в самое ближайшее время.

Визит турецкой делегации в Беларусь продлиться несколько дней. За это время наши партнеры планируют посетить предприятия военно-технического назначения.

Александр Лукашенко – министру национальной обороны Турции: «Мы всегда были надёжными друзьями и партнёрами вашей страны»

# Беларусь-Турция # Хулуси Акар # Фотофакт

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