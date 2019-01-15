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Президент Беларуси согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов

15 января 2019 10:58
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Новости Беларуси. Главная задача для чиновников на местах – улучшить качество жизни людей. На этом Александр Лукашенко сделал акцент, давая согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощником Президента Беларуси в Гродненской области назначен Иван Лавринович. До сегодняшнего дня он занимал должность председателя Лиозненского райисполкома.

Президент Беларуси согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов-1

Председателем Госстандарта стал Валентин Татарицкий. Новый глава у Министерства транспорта и коммуникаций – им стал Алексей Авраменко.

Обновился и пул руководителей в регионах. Так, назначены председатели Ветковского, Наровлянского, Рогачевского, Вилейского, Несвижского, Клецкого, Пуховичского райсполкомов и Жодинского горисполкома. Геннадий Борисюк согласован на должность заместителя председателя Брестского облисполкома. Валентин Милошевский – главой администрации Ленинского района Бреста.

Президент Беларуси согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов-4

Президент Беларуси согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов-6

Президент Беларуси согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов-8

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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