Президент Беларуси согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов

Новости Беларуси. Главная задача для чиновников на местах – улучшить качество жизни людей. На этом Александр Лукашенко сделал акцент, давая согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощником Президента Беларуси в Гродненской области назначен Иван Лавринович. До сегодняшнего дня он занимал должность председателя Лиозненского райисполкома.
Председателем Госстандарта стал Валентин Татарицкий. Новый глава у Министерства транспорта и коммуникаций – им стал Алексей Авраменко.
Обновился и пул руководителей в регионах. Так, назначены председатели Ветковского, Наровлянского, Рогачевского, Вилейского, Несвижского, Клецкого, Пуховичского райсполкомов и Жодинского горисполкома. Геннадий Борисюк согласован на должность заместителя председателя Брестского облисполкома. Валентин Милошевский – главой администрации Ленинского района Бреста.