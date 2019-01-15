Президент Беларуси согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов

Новости Беларуси. Главная задача для чиновников на местах – улучшить качество жизни людей. На этом Александр Лукашенко сделал акцент, давая согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощником Президента Беларуси в Гродненской области назначен Иван Лавринович. До сегодняшнего дня он занимал должность председателя Лиозненского райисполкома.