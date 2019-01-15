Александр Лукашенко – местной вертикали власти: Мы должны улучшить жизнь наших людей

Новости Беларуси. 15 января Президент Александр Лукашенко согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко согласовал назначения двух заместителей председателя Мингорисполкома Глава государства отметил: главное для новых руководителей – больше общаться с людьми и не оставаться равнодушными к существующим проблемам. Глава государства предостерег чиновников от коррупции и беззакония.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я после этого, как кого-то задерживают, начинаю читать разные странности, особенно в медийном пространстве, интернете и так далее: «Ах, вот хороший был. Да не может быть, это не так». Запомните одну вещь: пока на стол мне не положат исчерпывающие факты, никто к вам прикоснуться не может. Вы находитесь в кадровом реестре Президента и, естественно, под защитой Президента. Но если только я вижу конкретные правонарушения, особенно связанные с взятками и другими проявлениями коррупции, значит, умножайте на два как минимум. Поэтому хочу вас предупредить: избежать этой страшной участи, как это произошло с двумя вашими коллегами, работавшими в Пуховичах, по-моему, и в Жодино. Тут неоспоримые нарушения и не единожды.

Я уже сказал, что этот год у нас с вами особый год. 2019 и 2020 годы будут непростыми, политическими событиями насыщенными, когда и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке нас подвергнут серьезной ревизии на предмет нашего суверенитета и независимости. Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно и не ухудшим, как минимум, жизнь наших людей. Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет не нужен будет. Это наиважнейшая задача для всех.