Беларусь и Турция намерены углублять сотрудничество в оборонной сфере

Новости Беларуси. Беларусь и Турция намерены развивать двустороннее сотрудничество в разных сферах. В первую очередь, это касается экономики, торговли и военно-промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти и другие вопросы Александр Лукашенко 15 января обсудил с министром национальной обороны Турции.

Наметились хорошие перспективы сотрудничества в военно-технической сфере. Анкара проявляет большой интерес к таким проектам и рассматривает Минск как надежного бизнес-партнера. В основе сотрудничества не только экономика, а еще и крепкие политические связи.

После общения с Президентом турецкий министр рассказал журналистам, что встреча прошла в позитивном ключе. Стороны намерены углублять сотрудничество в оборонной сфере. А поддержка со стороны президентов двух стран будет способствовать более быстрому и продуктивному взаимодействию.

Так, зарубежный гость передал Александру Лукашенко приглашение от президента Турции посетить страну с официальным визитом.

Хулуси Акар, министр национальной обороны Турции:

Мы продолжаем развивать позитивные отношения с вашей страной, и я передал приглашение Президенту Беларуси от имени Президента Турецкой Республики посетить нашу страну в ближайшее время.

Работа, которую проводим мы, – министры оборонных ведомств – будет результативной при наличии поддержки со стороны глав государств. Я уверен, что наше военно-техническое сотрудничество и сотрудничество по линии министерств принесет положительные результаты.