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В дипломатическом корпусе Беларуси кадровые перестановки

15 января 2019 14:17
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Новости Беларуси. 15 января Президент Беларуси принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дипломатическом корпусе Беларуси кадровые перестановки-1

Изменения произошли и в дипломатическом корпусе. Наши интересы в Литве будет представлять Валерий Барановский. Развивать взаимоотношения с Францией предстоит Игорю Фисенко. Он же по совместительству станет Постoянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО.

Также сегодня глава государства согласовал Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета.

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# Отставки и назначения в Беларуси # Фотофакт

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