В дипломатическом корпусе Беларуси кадровые перестановки

Изменения произошли и в дипломатическом корпусе. Наши интересы в Литве будет представлять Валерий Барановский. Развивать взаимоотношения с Францией предстоит Игорю Фисенко. Он же по совместительству станет Постoянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО.

Также сегодня глава государства согласовал Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета.

Читайте также:

Забота о людях и повышение благосостояния. Кадровые решения принял Александр Лукашенко 15 января

Александр Лукашенко – местной вертикали власти: Мы должны улучшить жизнь наших людей

Президент Беларуси согласовал назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов

Александр Лукашенко согласовал назначения двух заместителей председателя Мингорисполкома