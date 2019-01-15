В дипломатическом корпусе Беларуси кадровые перестановки

Новости Беларуси. 15 января Президент Беларуси принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 января Президент Беларуси принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения произошли и в дипломатическом корпусе. Наши интересы в Литве будет представлять Валерий Барановский. Развивать взаимоотношения с Францией предстоит Игорю Фисенко. Он же по совместительству станет Постoянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО.
Также сегодня глава государства согласовал Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета.
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