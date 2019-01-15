Александр Лукашенко – министру национальной обороны Турции: «Мы всегда были надёжными друзьями и партнёрами вашей страны»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко получил приглашение посетить с официальным визитом Турцию , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно 15 января на встрече белорусского лидера с министром национальной обороны этой страны.

Как подчеркнул наш Президент, Беларусь всегда была надежным другом Турции и останется приверженной этому курсу, причем по всем направлениям. Это касается как экономики, торговли, так и военно-технического сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно встретиться с человеком, который призван во многом определять политику, как внутреннюю, так и внешнюю Турецкой Республики в связи с той ситуацией, которая складывается в вашем регионе.

Мы очень внимательно наблюдаем за действиями Вооруженных Сил Турции. И честно вам скажу, я, как человек в прошлом военный, высоко оцениваю эффективность и, главное, плановость действий вашей армии.

И когда я познакомился с вашей биографией, я понял, что у руководителя, нынешнего министра обороны не может быть неплановой работы, поскольку он долгое время возглавлял Генеральный штаб армии.

Мы понимаем, господин министр, вам очень непросто, на вас осуществляется сейчас просто массированное давление очень сильных государств. Но я думаю, что Турция и народ Турции – это мужественные люди, и они справятся в этих условиях с теми проблемами, которые сегодня не только внутри Турции, но и навязываются и привносятся извне.

Но вы должны, господин министр, знать, что мы всегда были надежными друзьями и партнерами вашей страны. Мы всегда старались делать так, как лучше для Турции. Вы должны знать, что мы будем привержены этому курсу, как в экономике, как в торговле, так и в военно-техническом сотрудничестве.

И я убедительно прошу вас, передайте самые добрые пожелания моему другу Реджепу Эрдогану, президенту Турции. Я также желаю ему и вам преодолеть все эти проблемы и трудности и поднять Турцию вопреки всему еще на одну ступень развития.