За 10 дней введут наши экономики в нормальный ритм работы: итоги встречи президентов Беларуси и России

Новости Беларуси. Терроризм не признает ни границ, ни национальностей. Это подтвердили события уходящей недели в целом и теракт в питерском метро в частности. С темы трагических событий в Санкт-Петербурге началась встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, которая состоялась 3 апреля в северной российской столице. Но и без этого безопасность и союзная безопасность в частности – главные вопросы этих переговоров. Лидеры двух стран обсудили широкий спектр тем, от аграрной политики до международной повестки. И по итогам дня стало понятно, что Беларусь и Россия урегулировали все спорные вопросы в двусторонних отношениях. Найден компромисс в нефтегазовом вопросе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кроме того, Россия рефинансирует долг Беларуси. Президентам понадобилось всего несколько часов, чтобы решить накопившиеся проблемы в белорусско-российских отношениях. До встречи в Санкт-Петербурге министрам и другим чиновникам обеих стран это не удавалось сделать больше года.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а урегулировали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На сегодняшний день у нас не осталось нерешенных вопросов. Более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирование наших экономик. Мы решили эти вопросы. Думаю, что в 10 дней, как сказал президент, наши правительства это все формализуют и введут наши экономики в нормальный ритм работы. Цена договоренностей в Константиновском дворце огромна. Одна только газовая тема на текущий момент – это уже минимум 600 миллионов долларов. Ранее нерешенность вопроса с ценой на газ породила другую беду – уменьшение поставок российской нефти в Беларусь (а это ударило по нашим НПЗ). Теперь договоренности по «голубому топливу» сняли и недоразумения с «нефтянкой».

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Будут возобновлены поставки нефти в Республику Беларусь в тех объемах, которые прописаны действующим соглашением, то есть 24 миллионов тонн в год. Такие объемы поставляться будут с нынешнего года и до 2024 года включительно.

Но при этом до 2019 года включительно из 24 миллионов 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо. Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Главное, чтобы в нужном объеме начала поступать нефть в страну. Поступит нефть – у нас будет рост валового внутреннего продукта. На самом деле рост ВВП есть уже. Но из-за недостатка нефти в сумме, получается, где-то 1% не хватает. Выход белорусских товаров на российский рынок – одна из питерских тем. Россельхознадзор признал опасной продукцию некоторых белорусских мясомолочных предприятий и закрыл для них вход. Развеять все опасения российских контролеров Минсельхозпрод надеется в течение месяца.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия:

Президентом Российской Федерации заверено то, что на этой неделе соответствующие службы Россельхознадзора посетят наши предприятия.

И, безусловно, проводятся меры к тому, чтобы открыть доступ этой продукции на российский рынок. Ощутимый прогресс наметился в выдаче Беларуси третьего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, а также рефинансировании. Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750-800 миллионов – выплата процентов и основной долг. Принципиальное решение принято. То, что отношения Беларуси и России слишком глубокие, чтобы их можно было перечеркнуть в какой-то обозримой перспективе, становится очевидно, когда страны поддерживают друг друга на международной арене.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы понимаем, что между субъектами хозяйствования могут возникать какие-то разногласия. Но по принципиальным вопросам внешнеполитического характера или вопросам, связанным с безопасностью наших государств, у нас никогда не было