Александр Лукашенко о переговорах с Владимиром Путиным: у нас не осталось нерешенных вопросов

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы действительно с Владимиром Владимировичем решили проблемы и по вопросам нефтегазового комплекса. Не буду повторяться. Мы договорились о том, что долго обсуждали проблему аграрную, но договорились о том, что она у нас в повестке дня Высшего государственного совета, так же как и вопрос о промышленной политике. И мы в ближайшее время согласуем сроки и примем решение по этим вопросам и другим уже на заседании Высшего государственного совета.

Мы, чтобы быть абсолютно откровенными, приличный промежуток времени уделили обсуждению проблем международной повестки дня, особенно тех вопросов, которые касаются нас, наших соседей, политики Европейского союза. Мы обменялись мнениями о взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки. Как выстраивать эти отношения. Я, конечно, просил Владимира Владимирович, чтобы он не забывал и о Беларуси, выстраивая отношения с крупными государствами. Ему предстоят встречи в 20-ке. Я получил эту поддержку и заверения в поддержке нас на всех форумах, как это он делал и ранее.

Мы очень много говорили о безопасности, и не только в связи с этим несчастным случаем, это так было запланировано, это основной был вопрос. Не нефтегазовыми вопросами мы начали обсуждение. Мы действительно основное внимание уделили давно запланированному вопросу безопасности наших государств. Я не буду здесь ничего конкретизировать, вы видите, что здесь происходит вокруг. И мы хотим просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уж слишком мало осталось в этом мире тихих спокойных точек на планете. И мы договорились о совместных действиях по сохранению нашей безопасности в наших государствах.

Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией. Президент пообещал, что в течение сегодняшнего, завтрашнего дня он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу. Еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день у нас не осталось нерешенных вопросов. Более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирование наших экономик. Мы решили эти вопросы, думаю, в течение 10 дней, как сказал президент, наши правительства это все формализуют и введут наши экономики в нормальный ритм работы. Еще раз благодарю вас, Владимир Владимирович, очень сожалею, что все так получилось. Но мы должны держаться вместе. И народы должны это видеть, что мы сегодня и продемонстрировали. Я вам благодарен.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина началась со слов соболезнований в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга. Белорусский президент обратился к своему российскому коллеге и жителям города с сожалением, что переговоры омрачены трагическими событиями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете мое отношение, к не чужому для меня городу, вашему родному Петербургу, я действительно с большим удовольствием сюда приезжаю. Очень жаль, конечно, очень жаль, так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, дай бог, чтобы этим закончилось. Потому что мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами, и дай бог, чтобы не было хуже. Я также хочу вам выразить свои соболезнования, родным, близким, питерцам, которые очень и болезненно остро реагируют на такие вещи, как и вообще наши люди славяне.