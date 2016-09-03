От экономики и политики до культуры и продуктов питания: что связывает Беларусь и Калининград

Белорусам тоже нравится Грузия. Подсчитали, что наши люди в первой десятке гостей этой страны. Горы, море манят. Но самое близкое море, кстати говоря, без визы не в Батуми, а в Калининградской области. Там белорусы и отдыхают, и не только. Работают, живут издавна. Белорусские продукты в Калининграде покупают с удовольствием и, кстати, Президента нашего называют «батькой». В этом мог убедиться специальный корреспондент программы Евгений Пустовой.

По карте Беларуси калининградцы ориентируются не хуже, чем местные моряки по фарватеру Балтийского моря. Это сквер белорусско-калининградской дружбы. Здесь горожане с удовольствием отдыхают, а известный гид Антонина Максимова водит экскурсии.

Антонина Максимова, доверенный экскурсовод Правительства Калининградской области:

Каждый раз проезжая по территории Беларуси, я вижу отличные дороги, отлично организованную торговлю, я вижу возделанные поля, руку хозяина. О Лукашенко точно так же, как и многие белорусы, говорю «батька».

Западный форпост России находится в «объятиях» европейских стран, но между ними ничего личного – только бизнес. А вот Беларусь во всех смыслах даже ближе, чем, как здесь говорят, большая Россия. Это расстояние – рукопожатие дружбы.

Александр Ярошук, глава городского округа «Город Калининград»:

Эта площадь была образована в 2005 году к 750-летию нашего любимого города. Этот город с большой историей, с тяжелейшей историей. Большой вклад внесли, конечно же, белорусы. Они одни из первых приехали восстанавливать этот город. Ветераны Великой Отечественной войны молодыми парнями, засучив рукава гимнастерок, в тяжелейших условиях. Затем – образование рыбной отрасли, которая кормила, по большому счету, всю Россию, и за чьи деньги строился Калининград. По статистке, огромное количество людей приехало из Беларуси, стали моряками.

В калининградском регионе каждый десятый – белорус. И большинство – из Брестской области. Географическую и ментальную близость пытаются преобразовать в экономическую выгоду. Недавно Александр Ярошук встречал здесь своего земляка, тезку и коллегу Александра Рогачука.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Трудно, но удалось выйти на строительный рынок Калининграда. Наше предприятие «Брестжилстрой» уже работает там по строительству стадиона к чемпионату по футболу. Сейчас в городе Гусеве уже начал активно строиться так называемый белорусский квартал. Уже в Калининграде тоже подошли практически вплотную к первой постройке нашего брестского дома.

Когда из-за бурь в мировом экономическом океане лодку Минска и Москвы немного штормило, этот регион России и наши области даже против течения старались наращивать сотрудничество. За четыре года товарооборот вырос в три раза.

Василий Горбатенко, руководитель отделения посольства Республики Беларусь:

Мы умеем работать по-государственному, искренне и являемся надежными партнерами. У нас самый большой товарооборот, и мы берем очень много своим белорусским качеством.

Белорусы продают калининградцам даже рыбу. Но фундамент товарооборота сейчас держится на цементе. Эта позиция принесла нам каждый пятый доллар в калининградском экспорте.

Владимир Сыроватин, водитель автобетонной станции:

Хороший бетон получается, стадион на белорусском цементе.

Самый европейских из российских городов вновь обновляет свой архитектурный гардероб. И в этом снова помогают белорусы. Поэтому здесь, среди величественной готики, так гармонично смотрится наша белорусская вышиванка.

Александр Ярошук, глава городского округа «Город Калининград»:

Мы работаем со строителями, со строительной отраслью Беларуси. Причем из разных регионов, особенно с Минской, Брестской областями. Логистика доставки тех или иных материалов выгодная и экономически обоснованная.

Василий Елец, директор фирмы по продаже белорусских стройматериалов:

Евросоюз здесь даже не рассматривался. Без поставки белорусской продукции, свай в частности, сроки были бы затянуты гораздо больше.

Василий Елец – известный в городе бизнесмен. Он выходец с Полесья. А с белорусами в Калининграде предпочитают работать даже на стройках федерального значения.

Василий Елец, директор фирмы по продаже белорусских стройматериалов:

Даже те сваи, которые изготавливались здесь, на местных заводах, изготавливались на белорусским цементе. Металлоконструкции тоже в основном поставляются из Беларуси. Поэтому практически все строительство стадиона завязано на белорусскую экономику, на поставку белорусских материалов.

Только наш земляк и только за сутки поставляет по целому составу цемента в Калининград. На всех парусах сюда идут металлоконструкции, сваи, различные трубы.

Этот объект сравнивают с комплексами олимпийскими, которые были возведены в Сочи. А вот строят его из белорусского сырья. Правда, попасть сюда невозможно – аккредитация только через Москву. Но большое видится на расстоянии. Если немножко поодаль посмотреть, то там ТЭЦ-2. Для Калининграда ее построили тоже белорусы.

На улицах морского города «Купляйце беларускае» встречается чаще, чем настоящие капитаны первого ранга.

Александр Морген, командир флагмана Балтийского флота эсминец «Настойчивый»:

Родственные народы, мы славяне. И должны быть налажены та дружба, то взаимодействие.

Выплыть портовому Калининграду из транспортной проблемы помогли белорусы. Не хватало квалифицированных водителей и пассажирской техники. Раньше по улицам города курсировали старые и небезопасные автобусы частных фирм. Теперь городские маршруты доверили муниципальному автопарку, а само предприятие свой имидж – МАЗу.

Анатолий Мухомор, директор муниципального транспортного предприятия:

Обычно в Калининграде всегда пасмурно и тоскливо очень. А эти автобусы в пасмурную погоду как солнце – очень яркое и заметное.

В этот бы автобус калининградские власти сели. Это достаточно хороший уютный автобус. Теплый и холодный когда нужно.

Здесь работают 50 белорусских водителей, приедут еще столько же. Наши МАЗы могут стать основным транспортом «мундеаля». 130 единиц уже на маршруте, к мировому чемпионату по футболу город закупит еще почти столько же техники. Впереди – тендер, но пассажиры уже определились.

Стремительнее всего и без остановок в калининградском направлении двигается белорусское продовольствие. Свои магазины покупатели оценивают по наличию в витринах деликатесов из Беларуси.

В Калининграде и погода переменчивая. Если утром идет дождь, то к обеду – настоящая полесская гарачыня.

Но что здесь действительно постоянное – это любовь к белорусскому. На улицах Калининграда лавочки и магазины в цветах белорусского флага повсеместно.

Торговать сырами и колбасами вот с такой маркировкой в Калининграде самое хлебное дело. Кстати, буханки и пироги здесь тоже пекут из нашей муки и по нашим рецептам.

В этом спальном районе праздник. Так всегда бывает при открытии магазина с белорусскими товарами.

Интерес не только к нашим товарам, но и услугам. В размеренных беседах горожан слышны эмоциональные слова благодарности белорусским врачам.

Станислав Левоник, житель Калининграда:

Очень хорошее отношение. Приятно лечиться.

Как успехи в бизнесе, так и в лечении у Станислава Левоника связаны с Беларусью. Он обращался к нашим неврологам, а его свата спасли онкологи.

Юлия Кухтина, житель Калининграда:

Высочайший уровень диагностики. А самое главное – это высокий профессионализм персонала, специалистов и их человечность.

Страшный диагноз мужу Юлии поставили поздно. Счет шел на часы. Вечером женщина обратилась за помощью к белорусским дипломатам, а уже утром за спасение калининградского пациента взялись именитые минские онкологи.

За помощью в дверь белорусского диппредставительства уже постучалось около полусотни жителей Калининграда. Минск стал для пациентов из Калининграда синонимом слова «жизнь».

На этом поле тоже зародилась новая жизнь с белорусскими корнями в буквальном смысле. Эти плоды из саженцев, выращенных в питомниках Гродненской области.

Вместо яблока раздора – плоды взаимовыгодного сотрудничества. Раньше Россия с недоверием относилась к хорошим урожаям белорусских садов и упрекала нас в реэкспорте польских фруктов. Но крупнейший фермер Калининградской области на личном опыте убедился сам и теперь убеждает весь регион в том, что из белорусских саженцев получается достойный урожай.

Сергея Чечулина сейчас в шутку называют Мичуриным. Фермеру-корифею предложили стать пионером промышленного садоводства. Из кабинета министра сельского хозяйства правительства Калининградской области крестьянин сразу отправился к белорусским селекционерам. И попал в яблочко.

Сергей Чечулин, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Поехали в Беларусь. Посмотрели, нам посоветовали, какие сорта лучше взять.

Первый урожай – 60 тонн. Сергею Чечулину понадобилось 25 тысяч белорусских саженцев для 20 гектаров сада. А потребность прибалтийского региона в 100 раз большее. По цене, качеству и климатической зоне наши деревца самые подходящие. Для белорусских селекционных центров это непаханое поле работы, а строительных организаций – сотни потенциальных заказов на возведение овощехранилищ.

Конечно, тепличных условий ждать не стоит – конкуренция. И с федеральными московскими компаниями, и с иностранными, которые еще раньше прочно окопались здесь. Но учитывая попутные ветра перемен, для белорусов в Калининграде сейчас семь футов под килем.