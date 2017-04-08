«Сохранить стабильность в России и Беларуси». О чем договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин

Итак, встреча президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге разрешила затянувшийся спор экономического характера, за которым начали уже выискивать закулисные политические противоречия. Промышленники, сельхозпроизводители, политики из Беларуси и России застыли, как в пантомиме, ожидая, когда Лукашенко и Путин пожмут друг другу руки.

Это случилось в Питере. И в ближайшее время можно ожидать еще две встречи – в Бишкеке на саммите ЕАЭС и Высший госсовет Союзного государства Беларуси и России ждет своей очереди. Но вернемся к переговорам глав государств в Петербурге. Евгений Пустовой – с итогами.

Александр Лукашенко как предвидел. В отношениях Беларуси и России распогодилось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас не осталось нерешенных вопросов. Мы смогли заглянуть в будущее функционирование наших экономик. Мы решили эти вопросы, думаю, в течение 10 дней, как сказал президент, наши правительства это все формализуют и введут наши экономики в нормальный ритм работы.

Противоречия начались в газовом секторе. А уже потом шлейфом потянулись и остальные разногласия. Они росли вместе с ценой на голубое топливо. Но, похоже, эта газовая дилемма должна в будущем вообще улетучиться из повестки Союзного государства.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017, но и в 2018, 2019 году. Подтвердили свою готовность сделать все, для того чтобы к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа, а к 2024 году разработать и выйти на подписание межправительственного соглашения в рамках ЕАЭС.

За склонность одной корпорации к завышенной стоимости для белорусских предприятий дорогую цену платит вся российская экономика.

Георгий Гриц, политолог:

Те миллиарды долларов продукции, которую мы поставляем в Российскую Федерацию, в том числе машиностроительной продукции, там очень большая доля энергоносителей. Поэтому естественно покупателю важна прогнозная цена.

Газ к 2025 году для нас будет по ценам приграничных с Беларусью российских областей. А вот нефтяные акценты на ближайшие 8 лет расставлены исходя из наших пожеланий. Правда, теперь в лексиконе главного белорусского эксперта в нефтегазовых переговорах Владимира Семашко вместе с его фирменным ударением «нефтИ» появился еще и новый термин – «перетаможка».

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Будут возобновлены поставки нефти в Беларусь. До 2019 года включительно из 24 миллионов 18 будет направляться на переработку на НПЗ, это приемлемо, а 6 миллионов тонн будет «перетамаживаться», ввозные пошли от «перетаможки» будут поступать в бюджет Республики Беларусь.

Экономический эффект от договоренностей Лукашенко с Путиным для Беларуси только в ближайшие три года составит более 2 миллиардов долларов. Среди приятных финансовых новостей:

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы говорим о возможном рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка $750-800 млн – выплата процентов и основного долга.

От финансовых подсчетов – к просчетам Россельхознадзора. Путин поручил не ангажировано разобраться на местах. А вот у главного режиссера этого театра, похоже, аппетит «съесть» всех производителей качественных и конкурентоспособных товаров пропал. От приглашения посетить Беларусь Сергей Данкверт смущенно отказался: «Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что, может, я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом».

А между тем рядовые специалисты Россельхознадзора уже в Беларуси.

Максим Малиновский, заместитель генерального директора сыродельного комбината:

Инспекции Россельхознадзора не боимся, готовы к встрече, к рабочему диалогу. Мы работаем в штатном режиме, вся наша продукция, начиная от сырья, проходит жесткий лабораторный контроль.

Пока Россельхознадзор пытается разговаривать с белорусскими предприятиями на языке санкций, из уст топ-менеджеров все чаще звучит «диверсификация экспорта». Хотя в союзном климате такие экономические пассажи политической погоды не делают. После встречи в Северной столице отношения между Минском и Москвой опять потеплели? Но вообще-то похолодания и не было.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы понимаем, что между субъектами хозяйствования могут возникать какие-то разногласия, но по принципиальным вопросам внешнеполитического характера или вопросам, связанным с безопасностью наших государств, у нас никогда не было. И я убежден: не будет никаких разногласий.

Разговор президентов по официальному протоколу вышел, можно сказать, по душам. Общение государственных лидеров тет-а-тет вместо запланированного времени продолжалось втрое дольше.

Александр Лукашенко:

Не нефтегазовыми вопросами мы начали обсуждение. Мы действительно основное внимание уделили давно запланированному вопросу безопасности наших государств. Я не буду здесь ничего конкретизировать, вы видите, что происходит вокруг. И мы хотим просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уж слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек на планете.

Беларусь для России в экономике – окно в Европу, а в вопросах безопасности – своеобразный балкон. И высокотехнологичная платформа для производства военной начинки.

Виталий Солодуха, генеральный директор ОАО «Интеграл»:

Изначально все строилось так, что мы не конкурировали с российскими предприятиями, а взаимно дополняли, то есть по кооперации.

Эти разработки – для прессы за закрытыми дверями. Причем в буквальном смысле. Решить задачи белорусского «Интеграла» пока ни у кого не получается.

После шестичасового марафона – итоговое коммюнике. На новые высоты поднять космическую отрасль, интегрировать оборонку.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Сейчас Российская армия составляет порядка 400 тысяч человек. А на западном направлении Союзное государство прикрывает белорусская армия численностью порядка 50 тысяч. Это одна восьмая часть от армии Российской Федерации. По сути дела Россия экономит огромные деньги за счет того, что у нее есть военный союз с Республикой Беларусь. Конечно, и мы экономим, потому что иначе бы к нам относились в мире с учетом многолетних трений официального Минска с сильными мира сего, но просто за нами Россия.

Все ограничения между странами сняты настолько, что главы государств готовы открыть, пожалуй, сложные страницы союзной экономики. Надо двигаться вперед в интеграции машиностроения и засевать сельскохозяйственное сотрудничество зернами кооперации. Это лидеры обсудят уже на полях Высшего госсовета Союзного государства.