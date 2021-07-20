«Пример пропагандистского поклёпа». Депутат прокомментировал обвинения Беларуси в организации нелегальной миграции

Новости Беларуси. Ложные обвинения в адрес Беларуси в организованном траффикинге людей через границу с Литвой – очередной пример политического поклепа и пустых измышлений. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ: По его словам, происходит подмена понятий. Миграционный кризис в Европе начался как минимум два или три года назад. Каждый день сотни людей пересекают Средиземное море в направлении стран Западной Европы. Поток беженцев – результат политики коллективного Запада. Их общими усилиями, по сути, разрушены Сирия, Афганистан, Ирак. Сейчас это выливается в глобальный миграционный кризис, обвинить в котором пытаются Беларусь.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ложные обвинения нашей страны в организованном траффикинге людей через границу с Литвой – очередной пример пропагандистского поклепа и пустых измышлений. Сегодня, когда у нас ресурсов стало существенно меньше, когда мы отвлекли часть нашего пограничного потенциала на охрану границы с Украиной, чтобы пресечь перемещение нелегальных грузов, взрывчатки, оружия, естественно, это проявилось.

Проблема в том, что Литва реально не занималась собственной границей. Гражданские права пусть даже нелегальных мигрантов грубо нарушаются. В отношении их ведут себя просто по-скотски. Это неприемлемо. Как мне представляется, это свидетельствует как минимум о том, что литовские власти так и не усвоили базовых европейских ценностей. Но это, к сожалению, также может свидетельствовать о том, что эти европейские ценности всегда были фикцией.