Ярлык «пособник агрессора» и пророческие слова Лукашенко. Почему без Минска невозможны переговоры по Украине?

Важные заявления по ситуации в Украине озвучил глава белорусского государства в ходе расширенного заседания Совета безопасности, которое прошло 7 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Президент подчеркнул, что на мирных переговорах по украинскому вопросу должна прозвучать позиция Беларуси. И тут же в некоторых СМИ, особенно за кордоном, понеслись заголовки, что, мол, Лукашенко хочет заработать политические очки. Но дело тут совсем в другом. Давайте вернемся на переговоры в Стамбул.

Украинская сторона предложила новый формат коллективного мирного договора, где в качестве гарантов безопасности Киева должны выступать третьи страны. Пока не определен ни список этих стран, ни объем поддержки, но на практике это может означать сознательное затягивание переговоров. При этом сохраняется неопределенность и в других вопросах.

Уже после окончания последних переговоров в Стамбуле украинская сторона изменила статус Крыма и Севастополя и этим вызвала, мягко говоря, легкое недоумение у россиян. Вдобавок появился и пункт о том, что военные учения на территории Украины Киев предлагает проводить с согласия большинства стран-гарантов, то есть мнение России никто учитывать не будет. Если мирный договор предстанет в таком виде, то по факту военную обстановку в соседней стране будут определять какие-то третьи лица. Несложно догадаться, что к Беларуси они будут настроены совсем не дружелюбно.

А наша южная граница – это тысячи километров, где, представьте, ситуацию будет контролировать пока вообще неизвестно кто, но известно другое: для нас ничего хорошего это не сулит и даже создает потенциальную угрозу национальной безопасности. Поэтому на заседании Совбеза Президент и сделал заявление, что Беларусь должна участвовать в переговорах. Да и что бы нам ни обещали западные как бы партнеры, их речам уже давно никто не верит.

Почему без Минска невозможны переговоры по Украине, о чем предупреждал Александр Лукашенко и какова природа санкций? Политический обозреватель Ксения Худолей о глобальных вопросах и белорусских интересах. Ксения Худолей, политический обозреватель:

Цепочка событий, всколыхнувших мир лишь за последние несколько лет. Неожиданно? Едва ли.

Начался жестокий передел мира, сегодня все гораздо сложнее.

Не дележка, а передел мира. И вот в этой ситуации главное – ответить на вопрос (про будущее), а где наше место.

Жестокий, кровавый порой передел мира. И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Предчувствие, политический опыт или что-то еще... Сегодня слова Александра Лукашенко о глобальном переделе мира оказались пророческими. Стоило ли дожидаться их подтверждения – спорный вопрос. Ведь судьбу континентов решают силы, остановить которые не так-то просто.

В одной корзине с Россией место Беларуси подготовили заранее. Вместе с ярлыком «пособник агрессора» сегодня на нашу страну обрушили санкционный град, и все это тоже придумано не вчера. Не выборы, так мигранты или Конституция, или вот спецоперация соседей. Ни в одной из возможных проамериканских стратегий Беларусь не рассматривается со знаком «плюс». Возьмем первые дни конфликта в Украине. Разве не Лукашенко (кстати, не впервые в неспокойной истории этих стран) призвал к переговорам, разве не у нас дважды встречались делегации? И что потом? Вопрос риторический. Ответ риторическим больше быть не может. Ведь то, как рьяно Беларусь отодвигают от одной лишь идеи славянской переговорной площадки, уже о многом говорит. Политик из Турции: делать сейчас из Беларуси переговорную площадку – это бы добавило ей престижа. Читайте здесь.

Отрезать Беларуси пути влияния на безопасность в регионе не получится. Александр Лукашенко на неделе четко дал это понять. Ни какие радужные перспективы (до которых, может, и хотят договориться Украина и ее поручители) не дают нам гарантий их порядочности. На войну и мир у Беларуси своя точка зрения, и ее придется наконец заметить. О чем могут договориться мировые добродетели за нашей спиной, никому объяснять не надо. Как не надо объяснять украинским беженцам, что белорусский народ примет их, обогреет и накормит. И большая информационная страшилка об «агрессорах» этому не помешает.

В способность трех народов самостоятельно договориться и жить в согласии, верит и Галина из Полтавы. Ее семья – аллегория геополитических реалий. Желание уехать в Беларусь никто из родственников не поддержал, но девушка уверена: лишь потому, что внешнее давление мешает людям увидеть ситуацию ясно. Смотрите тут.

Позиция и голос Беларуси на международной арене – то, чего ждут три славянских народа по разные стороны конфликта. Потому звучать она будет, как бы это ни смущало Запад. Приучает мир к этой мысли Александр Лукашенко прямо и доступно. Из кабинета нашего Президента позицию Беларуси в мир восточной дипломатии с собой на неделе забрал посол Пакистана. Сергей Дик: нас пытаются привязать участниками конфликта в Украине. Мы должны отстаивать свои национальные интересы. Читайте здесь.