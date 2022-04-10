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Политик из Турции: делать сейчас из Беларуси переговорную площадку – это бы добавило ей престижа

10 апреля 2022 16:37
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Не выборы, так мигранты или Конституция, или вот спецоперация соседей. Ни в одной из возможных проамериканских стратегий Беларусь не рассматривается со знаком «плюс», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Возьмем первые дни конфликта в Украине. Разве не Лукашенко (кстати, не впервые в неспокойной истории этих стран) призвал к переговорам, разве не у нас дважды встречались делегации? И что потом? Вопрос риторический. Ответ риторическим больше быть не может. Ведь то, как рьяно Беларусь отодвигают от одной лишь идеи славянской переговорной площадки, уже о многом говорит.

Политик из Турции: делать сейчас из Беларуси переговорную площадку – это бы добавило ей престижа-1

Сюлюк Хусейн Эрман, заместитель главы бюро международных отношений партии «Ватан» (Турция):
Почему Запад не захотел Беларусь как переговорную площадку? Потому что начиная с 2020 года, во-первых, была попытка цветной революции в Беларуси. И Украина приняла участие. Они пока решают военный конфликт в Украине, но я считаю, что они не оставили попыток цветной революции в Беларуси. Поэтому сейчас делать из Беларуси переговорную площадку это бы добавило престижа Беларуси. И также европейские страны уже официально признали власти Беларуси. Что касается тех переговорных процессов, которые сейчас идут, конечно, Киев просто затягивает время, чтобы получить время для мобилизации войск. И для того, чтобы получить максимальную поддержку от Запада.

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# Международная политика # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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