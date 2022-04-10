Политик из Турции: делать сейчас из Беларуси переговорную площадку – это бы добавило ей престижа

Не выборы, так мигранты или Конституция, или вот спецоперация соседей. Ни в одной из возможных проамериканских стратегий Беларусь не рассматривается со знаком «плюс», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Возьмем первые дни конфликта в Украине. Разве не Лукашенко (кстати, не впервые в неспокойной истории этих стран) призвал к переговорам, разве не у нас дважды встречались делегации? И что потом? Вопрос риторический. Ответ риторическим больше быть не может. Ведь то, как рьяно Беларусь отодвигают от одной лишь идеи славянской переговорной площадки, уже о многом говорит.