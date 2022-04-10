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Политолог Юрий Шевцов: Россия не является идеей фикс для НАТО, интересы у них по всей планете

10 апреля 2022 16:34
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Цепочка событий, всколыхнувших мир лишь за последние несколько лет. Неожиданно? Едва ли. Предчувствие, политический опыт или что-то еще. Сегодня слова Александра Лукашенко о глобальном переделе мира оказались пророческими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стоило ли дожидаться их подтверждения – спорный вопрос. Ведь судьбу континентов решают силы, остановить которые не так-то просто.  

Политолог Юрий Шевцов: Россия не является идеей фикс для НАТО, интересы у них по всей планете-1

Юрий Шевцов, политолог:
В этом противостоянии НАТО и России Украина это всего лишь один из элементов. Вовсе не обязательный. Россия не является идеей фикс для НАТО, интересы у них, в общем-то, по всей планете. Просто именно сегодня в связи с конкретным сюжетом противостояния России Россия вышла на первый план. Но это не идея фикс. Нет конечной точки. Пока есть некое государство или группа государств с интересами столько времени и будет существовать необходимость военного обеспечения этих интересов.  

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# Международная политика # Юрий Шевцов # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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