Политолог Юрий Шевцов: Россия не является идеей фикс для НАТО, интересы у них по всей планете

Цепочка событий, всколыхнувших мир лишь за последние несколько лет. Неожиданно? Едва ли. Предчувствие, политический опыт или что-то еще. Сегодня слова Александра Лукашенко о глобальном переделе мира оказались пророческими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стоило ли дожидаться их подтверждения – спорный вопрос. Ведь судьбу континентов решают силы, остановить которые не так-то просто.

Юрий Шевцов, политолог:

В этом противостоянии НАТО и России Украина – это всего лишь один из элементов. Вовсе не обязательный. Россия не является идеей фикс для НАТО, интересы у них, в общем-то, по всей планете. Просто именно сегодня в связи с конкретным сюжетом противостояния России Россия вышла на первый план. Но это не идея фикс. Нет конечной точки. Пока есть некое государство или группа государств с интересами – столько времени и будет существовать необходимость военного обеспечения этих интересов.

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