Япония ввела санкции против Беларуси. Ситуацию изнутри прокомментировал белорусский посол

Новости Беларуси. Монополизация планеты Соединенными Штатами Америки – главная причина мировых проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 марта вышла в эфир телеверсия беседы.

Встречи с белорусским лидером японский журналист ждал полтора года. В списке вопросов Президенту Беларуси были самые острые и обсуждаемые темы.