Япония ввела санкции против Беларуси. Ситуацию изнутри прокомментировал белорусский посол
Новости Беларуси. Монополизация планеты Соединенными Штатами Америки – главная причина мировых проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 марта вышла в эфир телеверсия беседы.
Встречи с белорусским лидером японский журналист ждал полтора года. В списке вопросов Президенту Беларуси были самые острые и обсуждаемые темы.
Очевидно, что Страна восходящего солнца отреагировала на закат Запада. И, поддавшись влиянию, ввела санкции. На сей раз барьер связан с ситуацией в Украине. Таким образом, наработанные экономические связи буквально заблокированы. Рестрикции касаются и физических, и юридических лиц. В черном списке, опубликованном МИД Японии, 12 белорусских организаций. нам удалось связаться с послом Беларуси в этой стране и он, что называется, прокомментировал ситуацию изнутри.
Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии:
Японцев, как и белорусов, тревожит такое необдуманное создание барьеров в таких двусторонних отношениях. Уверен, что интервью одного из крупнейших японских каналов TBS, взятое на днях у Президента Республики Беларусь, – это четкий сигнал, показывающий желание японского общества получить из первых уст достоверную информацию о событиях в нашем регионе. Важно, что именно господин Канехиро, которого в Японии называют последним настоящим журналистом, вышел с инициативой выпустить первое по такому формату интервью в японском СМИ с главой нашего государства. Надеюсь, что честный и открытый диалог между нашим Президентом и японским журналистом поможет точно и четко донести до японского правительства позицию нашей страны и поспособствовать скорейшему восстановлению темпов развития наших двусторонних отношений.
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