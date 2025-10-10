Подростковая преступность. Узнали, какие правонарушения чаще всего совершают несовершеннолетние

Проблема вовлечения подростков в противоправную деятельность – актуальная тема для обсуждения как среди специалистов, так и в обществе в целом. Целый ряд факторов создают благоприятную почву для возникновения правонарушений среди молодежи. Об этом мы поговорили с гостем.

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Могу сказать, что в настоящее время в Минске, как и в республике, отмечается стойкое снижение подростковой преступности. Что касается Минска, это практически 25 % по сравнению с 2024 годом. Здесь целый комплекс профилактических мероприятий, один из которых широкомасштабное информирование.

Илья Нечаев, ведущий:

Расскажите, какой топ правонарушений сейчас среди подростков?



Дмитрий Мелешко:

Если говорить об административных правонарушениях, это распитие несовершеннолетними алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. Есть один нюанс. Если ранее мы говорили, что они распивают где-то в подъездах, на улице, на лавочке, то сейчас они немножко перестроились и перешли в квартиры, на так называемые флеты, вписки.

Мы работаем и довольно-таки успешно выявляем такие сборища, привлекаем к ответственности как взрослых, которые вовлекают детей в правонарушение, так и детей. Проводим с ними профилактическую работу.