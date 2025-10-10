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Хоккеисты минского «Динамо» на выезде уступили «Шанхайским драконам»

10 октября 2025 13:01
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Минское «Динамо» потерпело поражение от «Шанхайских драконов» в выездном матче чемпионата КХЛ. На первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После антракта наши парни собрались и сравняли цифры на табло. Точными бросками отметились Николас Мелош и Илья Усов. Последнее слово осталось за соперником. Даниил Сотишвили заработал глупое удаление, которое «драконы» и реализовали. Азиаты обошли нас в таблице. Отныне «зубры» четвертые. Следующий матч в субботу, 11 октября.

# Хоккей

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