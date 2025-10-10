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Шарангович и Левшунов набрали первые бомбардирские баллы в НХЛ

10 октября 2025 13:01
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Первые бомбардирские баллы в новом сезоне Национальной хоккейной лиги набрали Егор Шарангович и Артем Левшунов. Но клубы потерпели поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Голевая передача защитника «Чикаго» помогла перевести противостояние с «Бостоном» в овертайм. В итоге «жилеты» все-таки дожали оппонента – 4:3. Наш исполнитель находился на льду 17 минут, исполнил один бросок, дважды удалился и заработал показатель полезности 0. 

Егор Шарангович организовал единственную шайбу «Калгари». «Огоньки» затухли в поединке с «Ванкувером» – 1:5. У форварда отрицательный показатель в графе «плюс-минус».

# Хоккей

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