Шарангович и Левшунов набрали первые бомбардирские баллы в НХЛ

Первые бомбардирские баллы в новом сезоне Национальной хоккейной лиги набрали Егор Шарангович и Артем Левшунов. Но клубы потерпели поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Голевая передача защитника «Чикаго» помогла перевести противостояние с «Бостоном» в овертайм. В итоге «жилеты» все-таки дожали оппонента – 4:3. Наш исполнитель находился на льду 17 минут, исполнил один бросок, дважды удалился и заработал показатель полезности 0.

Егор Шарангович организовал единственную шайбу «Калгари». «Огоньки» затухли в поединке с «Ванкувером» – 1:5. У форварда отрицательный показатель в графе «плюс-минус».