Президент Татарстана находится с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Увеличение товарооборота и сотрудничество по самым различным направлениям. В Беларусь прилетел глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 декабря он проведет ряд встреч, в том числе в правительстве. По результатам переговоров ожидается подписание ряда соглашений. В программе визита также возложение венка к стеле «Минск – город-герой», посещение Музея истории Великой отечественной войны, завода БелАЗ и белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень».

Руководитель этого субъекта Российской Федерации хорошо известен в нашей стране. Во время предыдущего приезда в Минск осенью 2016-го Рустам Минниханов встречался с Президентом Беларуси. Тогда были обозначены и основные направления сотрудничества.