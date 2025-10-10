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Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Китае

10 октября 2025 13:02
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Арина Соболенко продолжает шагать непобедимой поступью по кортам в Ухане. Белоруска пробилась в полуфинал. На предыдущей стадии наша прима не испытала проблем с восьмой ракеткой планеты представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Фаворитка уложилась в два сета – 6:3, 6:3. Соболенко исполнила два эйса при пяти двойных ошибках и продемонстрировала отличную реализацию брейк-пойнтов – четыре из пяти. Далее еще более грозная конкурентка в лице Джессики Пегулы. Она в мировой классификации идет шестой.

# Теннис

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