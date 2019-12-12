Встреча Александра Лукашенко с Рустамом Миннихановым. Что будут обсуждать политики?
Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан: как использовать имеющиеся возможности и выйти на ежегодный товарооборот в 2 миллиарда долларов? Об этом пойдет речь на самом высоком уровне – продолжается визит главы Татарстана в Минск.
12 декабря Рустама Минниханова ждут во Дворце Независимости. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Тем для диалога хватает: от участия «Белоруснефти» в добыче в Татарстане, поставок в Казань белорусской техники до экспорта наших IT-услуг.
Руководитель этого субъекта Российской Федерации хорошо известен в нашей стране. Стоит отметить то, что личный вклад политика в развитие отношений Минска и Казани подчеркнул некогда наш Президент, поздравляя его с 60-летием.
В Минск Рустам Минниханов прилетел 11 декабря. Глава Татарстана посетил Минскую соборную мечеть и провел встречу с активом татарских общин Беларуси. В планах также посещение БелАЗа и индустриального парка «Великий камень».
В Беларусь с визитом прилетел президент Татарстана