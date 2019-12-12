Встреча Александра Лукашенко с Рустамом Миннихановым. Что будут обсуждать политики?

Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан: как использовать имеющиеся возможности и выйти на ежегодный товарооборот в 2 миллиарда долларов? Об этом пойдет речь на самом высоком уровне – продолжается визит главы Татарстана в Минск.

12 декабря Рустама Минниханова ждут во Дворце Независимости. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Тем для диалога хватает: от участия «Белоруснефти» в добыче в Татарстане, поставок в Казань белорусской техники до экспорта наших IT-услуг.