Встречи «нормандской четвёрки» по Украине: какую роль сыграл Минск? 5 мнений

Мнения эксперты высказали в программе «В обстановке мира». Читайте ниже: – «Мяркуючы па ўсяму таму, што прыходзіла з Парыжа, усё закончылася только размовамі. А наш Прэзідэнт заклікае дзейнічаць, прапануе пэўную, канкрэтную карту дзеянняў» – «Не было бы Минска, не было бы встречи в Париже. Лидеры бы просто себя не слышали и не разговаривали друг с другом» – «Беларусь зрабіла тое, што павен быў зрабіць добры сусед. Мы звярнулі ўвагу, мы пачалі» – «Беларусь остаётся, наверное, главным миротворцем в данной ситуации» – «Мировое сообщество подчёркивает вклад Беларуси за последнее время в вопросы укрепления европейской безопасности»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Вельмі балючая тэма – гэта Украіна. У панядзелак адбылася сустрэча «нармандскай чацвёркі». Усе мы за гэтым сачылі. У сувязі з гэтым, як, з вашага пункту гледжання, будзе далей развівацца сітуацыя ў нашых суседзяў, дзе якраз вось гэтыя шавіністычныя фобіі і этнічны нацыяналізм у рэшце прывялі да той трагедыі, да той катастрофы, якую на сенняшні дзень пережывае украінскі народ, украінская нацыя, украінская дзяржава? І такое пытанне: з вашага пункту гледжання, магчымы былі сустрэчы ў «нармандскім фармаце» без Мінска, без мінскіх сустрэч? Так ці не? І якую мы ролю у сувязі з тым, што бліжэй нас, хто б што там не казаў, няма, ні да адной дзяржавы, ні да другой, якую ролю мы яшчэ можам адыграць – пазітыўную, станоўчую ролю у тым, каб там у рэшце пачаўся мір.

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вы ведаеце, на мой погляд, сустрэча ўсё роўна адбылася бы. Таму што тое, што адбываецца ў цэнтре Еўропы, яно не патрэбна нікому з цвярозых палітыкаў, і гэта ўсе разумеюць. Іншая справа – як далёка гэта зайшло, і колькі людзей загінула ў суседней краіне. Игорь Марзалюк:

Я проста хачу нагадаць, што я лічу, што мінская сустрэча была надзвычай важнай, таму што мы спынілі кроў. Иван Мамайко:

Вот я пра што і кажу: іншая справа – колькі людзей загінула, калі б гэта не адбылося. І канешне, вельмі сваечасовая ініцыятыва была, і тое, што нас падтрымалі. Но, канешне, тое, что адбываецца ў нашых суседзяў, – вельмі складаны працэс. І разважаць, канешне, можна шмат, але, як правільна лічаць, да гэтага патрэбна, каб падключыліся ўсе краіны свету. У тым ліку, і ЗША, на мой погляд. Игорь Марзалюк:

Адзін акцэнт. Мяркуючы па ўсяму таму, што прыходзіла з Парыжа, усё закончылася только размовамі. А наш Прэзідэнт заклікае дзейнічаць, прапануе пэўную, канкрэтную карту дзеянняў.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Есть горячая фаза конфликта. Каждый день гибнут в зоне конфликта люди. И поэтому основная задача, для чего, собственно, собирались в этом формате лидеры, – остановить бойню. После этого за столом переговоров будут решаться все остальные вопросы. Но они уже будут решаться с осознанием того, что не гибнут люди, что абсолютное право человека на жизнь обеспечивается в Украине. Что касается Минска и его участия – Минск позволил сторонам услышать друг друга. И, наверное, не было бы Минска, не было бы встречи в Париже. Лидеры бы просто себя не слышали и не разговаривали друг с другом.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

После Минска все вот эти боевые действия стали намного спокойнее, наверное, менее интенсивными. То есть Минск, уже, может быть, да, мира не наступило, но, по крайней мере, к этому уже какие-то шаги были приняты, и мы что-то уже видим реально – интенсивность боевых действий снизилась. Много зависит, конечно, от Украины. Это большая трагедия не только для Украины – и для нас, и для России. Но мы видим, какие силы есть в Украине, которые препятствуют миротворческим процессам. И если даже президент уже не считается у них президентом, как таковым, у некоторых… Игорь Марзалюк:

Вот Зеленский оценил переговоры с Путиным, как «ничью». Андрей Чернобай:

Там победы и не может быть чьей-то. Победа может быть только общая в вопросе Украины. Страна – это украинский народ. И когда правый сектор и другие экстремисты не дают каких-то надежд даже на ближайшее урегулирование, я считаю, на Донбассе, трудно говорить о дате какой-то, трудно делать прогнозы, когда наступит мир и каким этот мир будет – на что можно выйти. Но, по крайней мере, естественно, Беларусь остаётся, наверное, главным миротворцем в данной ситуации. Мы готовы делать всё, что необходимо. Глава государства подчеркивал, что мы сделаем всё, что надо и всё, что от нас попросят и Россия, и Украина, ради мира на Донбассе. Ради того, чтобы два братских, славянских государства, всё-таки, вышли на мир, на спокойствие в регионе, и люди больше не страдали.