Я очень серьезно, как никогда, подхожу к назначению людей: Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. Начнем выпуск с кадровых решений Президента. 15 декабря глава государства сделал ряд назначений. Новые лица теперь в некоторых профильных ведомствах, Комитете госконтроля. Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполкомов, представителей дипкорпуса, ВУЗов, госорганизаций и СМИ.

Так,

Министерство образования возглавил Игорь Карпенко, до этого занимавший пост заместителя председателя Минского горисполкома.

Перед ведомством стоит множество задач. Среди них – корректировка учебных программ, вопрос шестого школьного дня и повышение качества образования.

Новым министром труда и социальной защиты стал Валерий Малашко.

По поручению Президента, ему предстоит обратить внимание в первую очередь на такие вопросы, как уровень заработной платы и совершенствование пенсионной системы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы поставили конкретные задачи. В частности по разработке новых учебников, по тому, что оставить в литературе русской, белорусской, что убрать, какие вообще курсы из средней школы и начальной базовой убрать, они нам не нужны. Их за уши притащили. Вы прекрасно знаете мои требования по учебным дням. По субботе, когда у нас непонятно чем ученики занимаются. Это не выходной день, это совсем другой день. Я уже много об этом много раз говорил. К сожалению, мои установки не в полном объеме реализованы в образовании. И вам это предстоит все реализовать.

Что касается министерства труда и социальной защиты населения нашей страны. Очень важное министерство. У нас самая большая проблема здесь – недовольство людей по определенным вопросам. Вы их знаете: начиная от низкой зарплаты, может быть, несовершенство пенсионной системы, многие социальные решения, которые я принимаю, все должно быть проработано у вас. И все, что мы будем прорабатывать, должно быть заземлено. Поэтому я сделал выбор, остановившись на Малашко. Он идет снизу, он вчера и сегодня еще в этих проблемах барахтается. Он видит все недостатки. Вы должны мне откровенно, честно, также и в правительстве, где бы вы ни были, занимать определенную позицию. Тем более вы прекрасно знаете концептуально, в каком направлении действовать. Если сильно времена поменялись, и надо концепцию поменять, так вы прямо напишите или скажите. Мы сядем, обсудим.

Изменения затронули и силовые ведомства.

Иван Подгурский стал первым заместителем министра внутренних дел – начальником криминальной милиции.

Также глава государства дал согласие на назначение прокуроров Витебской и Гродненской областей.

Как отметил Президент, новым руководителям внимание нужно обратить на необходимость преодоления бюрократии и искоренения коррупции.

Александр Лукашенко:

В ближайшее время примем очень серьезные решения. Мы уже договорились в Администрации Президента (руководство будет в ближайшее время сформировано), что вернемся к вопросам дебюрократизации и лишних проверок на местах. Когда у нас нормы такие в области санитарии, пожарного надзора, ветеринарии и прочего, там такие нормы и требования, что просто трудно открыть и начать бизнес. Поэтому, скорее всего, мы примем решение: на всем поставить крест и ввести только те нормы по этим направлениям, санитарным, пожарным, которые нужны.

К примеру, как я уже сказал, скажу и публично. Открывается новое предприятие, пришли пожарники, по новым нормам, которые будут утверждены мной, проверили, подписались и больше там делать вам нечего. Не надо туда ходить. Если, не дай бог, что-то случилось, мы повысим ответственность за это руководителей. Пожар, а не дай бог, люди погибли, сядешь в тюрьму. А как иначе? Вы не хотите проверок – не будем проверять. Но будете нести ответственность. Думаю, это будет эффективнее. Тогда будет проверять каждый день руководитель этого предприятия. Почему я вам это говорю? Вы на местах должны быть моторами реализации этих мер. Вы должны мне помочь раз и навсегда этот гордиев узел разрубить, чтобы бизнесмены, предприниматели, люди, которые нам приносят в бюджет деньги и, в конце концов, нас содержат, не жаловались, что им тяжело работать. И многие другие вопросы мы в ближайшее время будем регулировать, поэтому я очень серьезно, как никогда, начиная с этого дня, подхожу к назначению людей.