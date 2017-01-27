Валерий Малашко назначен министром здравоохранения Беларуси

Новости Беларуси. Ряд кадровых решений принял Президент. Так, Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения Беларуси. До этого он возглавлял Министерство труда и социальной защиты и пришел на эту должность не так давно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, кандидатов на пост министра здравоохранения было много – всего полтора десятка человек. Но учитывая высокий авторитет Валерия Малашко, глава государства принял такое решение. За него высказались и коллеги-медики. Впрочем, Александр Лукашенко иронично подчеркнул, что в этом назначении есть и его вина.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я не хочу сказать, что должность министра труда у нас какая-то второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения в любой стране наиважнейшая, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же, назначая нового министра здравоохранения, отступить от своего самолюбия, признав, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения.