Александр Лукашенко – послу Ирана: давайте покажем, что мы можем сотрудничать

Новости Беларуси. 2017 год станет определяющим в отношениях Беларуси и Ирана. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики по случаю завершения его дипмиссии в нашей стране.

Дипломатические отношения Минск и Тегеран связывают с 1993 года. Президент дважды посещал Иран. Столько же раз в Беларусь совершались и ответные визиты.

Главы двух государств также провели переговоры во время саммитов БРИКС и ШОС в Уфе в июле 2015 года. Несмотря на это, уровень двустороннего сотрудничества белорусский лидер считает недостаточным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, вроде бы, везде декларируем, что мы стратегические партнеры, у нас нет никаких противоречий, готовы сотрудничать по любым направлениям и запрещенных тем нет, но уровень нашего сотрудничества не просто желает быть лучшим. А если соотносить этот реальный уровень сотрудничества с нашими возможностями, Ирана и Беларуси, он никакой. Впереди предстоит огромная работа.

Почему я так настороженно и с таким беспокойством отношусь к нашему сотрудничеству? Потому что, если Беларусь и Иран реализуют хотя бы половину возможностей двух стран, это будет самый эффективный проект сотрудничества. Вы нуждаетесь во всем, что у нас есть, что мы производим. Мы очень нуждаемся в товарах, что есть у вас. Давайте вместе работать, создавать совместные предприятия здесь, в Иране, давайте, наконец, покажем, что мы можем сотрудничать.

Вместе с тем глава государства заметил: стороны сделали немало. Через Иран проходит многовекторная дуга белорусской внешней политики. В действии – так называемая дорожная карта сотрудничества. Документ, прежде всего, касается машиностроения, химической промышленности и фармацевтики.

Сегодня товарооборот между странами составляет около 38 миллионов долларов. В Персидский регион мы поставляем синтетические волокна, косметику, грузовые автомобили и оптику. Импортируем орехи, фрукты, полимеры, медицинские приборы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Мохаммад Реза Сабури, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

Для меня это большая честь – встретиться с вами в конце моей дипломатической миссии. Я и все мои коллеги с вами солидарны и согласны, действительно, мы не использовали в полной мере свой потенциал. Я хочу подтвердить ваши слова, что все, что производится в Беларуси, востребовано в нашей стране. Иран подчеркивает, что мы должны повысить уровень двусторонних отношений с Республикой Беларусь.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на предстоящей встрече лидеров двух стран. Главная задача – провести «инвентаризацию» принятых ранее решений, чтобы максимально повысить уровень взаимодействия.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь