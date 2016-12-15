Представители правительства и деловых кругов Азербайджана приедут в Минск 15 декабря

Новости Беларуси. Беларусь укрепляет связи на перспективных рынках ближнего зарубежья. В Минск 15 декабря приедут представители правительства и деловых кругов Азербайджана. Возглавит делегацию министр экономики, что подчеркивает круг интересов.

По горячим следам договоренностей, достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Баку, стороны обсудят сотрудничество в сфере машиностроения и нефтехимии, а также поставок продуктов питания. Напомню, что главы государств обозначили задачу по выходу на товарооборот в 700 миллионов долларов в будущем году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.