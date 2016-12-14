Акцент – на людях: региональные СМИ будут более тесно работать с профсоюзами

Новости Беларуси. Региональные СМИ будут более тесно работать с профсоюзами. Одна из новых форм сотрудничества – размещение на информационном портале Федерации материалов социальной проблематики из регионов.

Экспертные мнения, консультации юристов по вопросам решения трудовых споров, освещение жизни предприятий и их коллективов. Акцент должен быть сделан в первую очередях на людях.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Кому как не региональным средствам массовой информации и лучше знать проблемы своих регионов, и, самое главное, всесторонне показывать, как сегодня решаются вопросы социальной политики в государстве. Очень важно, чтобы была теснейшая связь через средства массовой информации, общество и государство.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Есть проблемные вопросы, есть острые. Их надо обсуждать вместе, надо обсуждать всему обществу. Тогда будет большее понимание. И еще один важный вопрос: у нас в жизни очень много хорошего и позитивного. И надо об этом тоже рассказывать. О хороших примерах, положительных. Как раз в этом мы сегодня видим, что тоже есть потребность. И у профсоюзов этих дел очень много.

На форум приехали более 100 журналистов из всех регионов страны. Формат общения – открытый диалог и обмен мнениями по вопросам социального партнерства. Встреча в таком широком составе проходит впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.