Взаимный интерес Беларуси и Таджикистана: состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Душанбе – в центре внимания глав государств. 5 октября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отметили успешное развитие сотрудничества, в основе которого не только взаимовыгодные проекты в различных сферах, но и личная дружба.