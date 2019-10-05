Взаимный интерес Беларуси и Таджикистана: состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Душанбе – в центре внимания глав государств. 5 октября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отметили успешное развитие сотрудничества, в основе которого не только взаимовыгодные проекты в различных сферах, но и личная дружба.
Александр Лукашенко особо подчеркнул дополнительный импульс, который придал отношениям состоявшийся летом 2019 года официальный визит Эмомали Рахмона в Беларусь. Благодаря его личному вниманию успешно реализуются совместные начинания как на территории Таджикистана, так и Беларуси.
Александр Лукашенко также тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения.
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