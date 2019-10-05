Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

Новости Беларуси. От высокоточного ракетостроения до массового искусства. Медиасфера, эксперты и политологи обсуждают рабочий визит Александра Лукашенко в Украину и первую встречу нашего Президента с Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинский коллега встретил белорусского лидера тепло, причем еще в аэропорту. Весь день главы государств перемещались в одной машине, а встреча с глазу на глаз продолжалась почти три часа. Главный посыл – укрепление сотрудничества, основное направление – экономика. В этой сфере Беларусь и Украина взаимодополняемы. Главное – как отметил Александр Лукашенко – выполнять договоренности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первая наша встреча. По содержанию, по объему вопросов, которые мы рассмотрели, это было похоже порой на разработку тех завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать.

Политика и дипломатия – хорошо, но если нет основы в виде экономики, то не будет этой тесной дружбы и взаимной привязанности.