Александр Лукашенко: Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан выходят на стратегический уровень партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий договор подписан президентами двух стран. 28 июня Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели переговоры.

Накануне таджикский лидер прибыл в Минск с официальным визитом. Белорусский президент тепло приветствовал своего коллегу. Церемония встречи прошла во Дворце Независимости.

Лидеры Беларуси и Таджикистана встречаются регулярно. В 2018 году Александр Лукашенко посещал Душанбе с официальным визитом. Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана Тогда президенты договорились о расширении экономического взаимодействия. Между странами действует дорожная карта сотрудничества. Реализуется несколько значимых проектов.

Так, сегодня в Таджикистане работают торговые сети – на рынке представлены более полутора десятков наших предприятий. Успешно функционирует производство сборки белорусских тракторов, совместное предприятие по выпуску молочной продукции. Таджикская сторона заинтересована в создании еще одной подобной площадки с учетом возможности реализации молочки на рынок Афганистана. Это планы. А из реальных итогов – соглашение о поставке в столицу Таджикистана 100 белорусских троллейбусов до 2020 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан. Это не просто знак – закладка двух садов в Брестской и Гомельской области, это попытка найти новые культуры для производства товаров сельскохозяйственного назначения в Беларуси – тех, которые мы раньше не производили. Аналогичным путем мы пытаемся сотрудничать с Узбекистаном, там бахчевые культуры. Их специалисты точно так, как ваши, приезжали сюда. Кое-что мы уже высадили в этом году, получили очень высокую оценку специалистов Узбекистана. Таджикские специалисты здесь давно работают вместе с нами и продвигают это направление.

Мною поставлена задача перед сельским хозяйством – выйти на производство новых видов продукции, которые раньше не производились. Климат жестоко изменился, мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара, наверное, выше температура, чем в Душанбе. Спасибо вам: вы вчера привезли к нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но, думаю, он будет лучше, чем прошлый, в сельском хозяйстве, и естественно, по переработке сельхозпродукции, продуктам питания.

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:

После вашего официального визита в Душанбе основное выполняется. Мы очень удовлетворены, но есть незадействованные механизмы и возможности как в аграрном секторе, особенно в растениеводстве, животноводстве, так и в области машиностроения. То, что мы с вами запустили, успешно работает. Имеется очень хорошая база.

Президенты продолжили общение с участием делегаций. Основной акцент разговора – продолжение выгодного сотрудничества как в политической, так и экономической сфере. Беларусь рассчитывает на длительное взаимодействие. Наиболее перспективные направления – поставки нашей грузовой и пассажирской техники, гуманитарное и культурное взаимодействие. Александр Лукашенко особенно подчеркнул значимость визита Эмомали Рахмона в дни завершения II Европейских игр и накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси.

Александр Лукашенко:

Беларусь настроена на системную и долговременную работу в экономической сфере. Товарооборот под 40 миллионов долларов, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует нашему взаимному потенциалу. Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Присутствующие здесь члены делегации обязаны ее исправить. Схожесть взглядов на развитие реального сектора заложила основу для сотрудничества в области промышленной кооперации. Второй год работает совместное производство в Гиссаре, мы готовы к еще более активному партнерству, например, расширению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана. Этому будет способствовать принятие решения об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость.

Мы видим дальнейшие перспективы в части поставок грузовых автомобилей, дорожно-строительной, пассажирской техники, обновление парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям. Уверены, жители Душанбе уже оценили по достоинству наши троллейбусы, но надо посмотреть по ценовому фактору: если мы можем там урегулировать это, это очень важно, это первые шаги. Пусть полторы сотни, но это хороший объем. Надо договариваться и поставлять, коль есть спрос на нашу продукцию, особенно троллейбусы в Душанбе. В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений. Поэтому важно искать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся в Беларуси инструментов поддержки экспорта. Параллельно с проектами в машиностроении необходимо расширять диалог в сфере сельского хозяйства, включая аграрное образование. Работать над увеличением взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства.