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Медведев, Кадыров, Додон: в МИД Беларуси рассказали, какие зарубежные политики посетят II Европейские игры

20 июня 2019 06:27
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Новости Беларуси. Все ближе церемония открытия вторых Европейских игр. До старта остается всего день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Многочисленные гости продолжают прибывать в нашу страну. В основном это болельщики из соседних государств: Латвии, Польши и Литвы. На данный момент границу пересекли 2500 спортивных фанатов.

Медведев, Кадыров, Додон: в МИД Беларуси рассказали, какие зарубежные политики посетят II Европейские игры-1

С особым интересом в Минске ожидают прибытия и высокопоставленных гостей. 19 июня в Министерстве иностранных дел рассказали о том, кто посетит церемонию открытия форума. Это многочисленные делегации, представители международных организаций, министры и главы государств. Среди них президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Также ожидаем главу Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова.

Медведев, Кадыров, Додон: в МИД Беларуси рассказали, какие зарубежные политики посетят II Европейские игры-4

В течение 10 дней более 4000 спортсменов из 50 стран мира будут бороться за 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Уже в пятницу 21 июня на минском стадионе «Динамо» начнется торжественная церемония открытия Игр. У всех желающих еще есть возможность увидеть все непосредственно своими глазами.

# Европейские игры # Саломе Зурабишвили # Игорь Додон # Александр Вучич # Милорад Додик # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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