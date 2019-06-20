Медведев, Кадыров, Додон: в МИД Беларуси рассказали, какие зарубежные политики посетят II Европейские игры

Новости Беларуси. Все ближе церемония открытия вторых Европейских игр. До старта остается всего день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

Многочисленные гости продолжают прибывать в нашу страну. В основном это болельщики из соседних государств: Латвии, Польши и Литвы. На данный момент границу пересекли 2500 спортивных фанатов.