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Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прилетел в Минск на II Европейские игры

20 июня 2019 13:41
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Новости Беларуси. Минск встречает vip-гостей вторых Европейских игр. Первым в белорусскую столицу прилетел председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прилетел в Минск на II Европейские игры-1

В числе других почетных гостей он будет присутствовать на церемонии открытия мультиспортивного форума.

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Команда Боснии и Герцеговины на II Европейских играх включает 16 спортсменов и 13 тренеров. Атлеты из этой страны выступят в гребле на каноэ, боксе, дзюдо, теннисе, пулевой и стендовой стрельбе, велосипедном спорте.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прилетел в Минск на II Европейские игры-4

# Европейские игры # Милорад Додик # Фотофакт

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