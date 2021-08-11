Ответная реакция на санкции. Джули Фишер больше не посол США в Беларуси

Новости Беларуси. МИД Беларуси отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ответная реакция нашего внешнеполитического ведомства на новые американские санкции.

Кроме того, посольству США предложено сократить свой штат до пяти человек к 1 сентября. На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества в различных сферах МИД Беларуси не видит смысла в присутствии столь значительной дипмиссии в нашей стране. Как отметил пресс-секретарь ведомства, Беларусь всегда готова вернуться к конструктивному диалогу.