Ответная реакция на санкции. Джули Фишер больше не посол США в Беларуси

Новости Беларуси. МИД Беларуси отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ответная реакция нашего внешнеполитического ведомства на новые американские санкции.
Кроме того, посольству США предложено сократить свой штат до пяти человек к 1 сентября. На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества в различных сферах МИД Беларуси не видит смысла в присутствии столь значительной дипмиссии в нашей стране. Как отметил пресс-секретарь ведомства, Беларусь всегда готова вернуться к конструктивному диалогу.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Нашими странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень, поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране.
Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно. Еще раз подчеркну, что даже в нынешней ситуации Беларусь готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к Беларуси в конструктивное русло. Что, кстати, на деле, а не на высокопарных словах, соответствовало бы интересам белорусов и американцев.