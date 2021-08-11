Прямой эфир

Ответная реакция на санкции. Джули Фишер больше не посол США в Беларуси

11 августа 2021 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МИД Беларуси отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ответная реакция нашего внешнеполитического ведомства на новые американские санкции.

Кроме того, посольству США предложено сократить свой штат до пяти человек к 1 сентября. На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества в различных сферах МИД Беларуси не видит смысла в присутствии столь значительной дипмиссии в нашей стране. Как отметил пресс-секретарь ведомства, Беларусь всегда готова вернуться к конструктивному диалогу.

Ответная реакция на санкции. Джули Фишер больше не посол США в Беларуси-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Нашими странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень, поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране.

Венская конвенция о дипломатических сношениях такие ситуации разъясняет, поэтому недопонимания здесь быть не должно. Еще раз подчеркну, что даже в нынешней ситуации Беларусь готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к Беларуси в конструктивное русло. Что, кстати, на деле, а не на высокопарных словах, соответствовало бы интересам белорусов и американцев.

# Беларусь-США # Джули Фишер # Анатолий Глаз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Киреев: с Америкой в современном её виде договориться невозможно
10 августа 2021 18:06

Владимир Киреев: с Америкой в современном её виде договориться невозможно

Щёкин: во время «Большого разговора» Байден объявил Беларусь угрозой номер один нацбезопасности США – это говорит о многом
10 августа 2021 17:04

Щёкин: во время «Большого разговора» Байден объявил Беларусь угрозой номер один нацбезопасности США – это говорит о многом

Виктор Саевич: «Давление будет идти одновременно и на Россию, и на Беларусь»
10 августа 2021 17:01

Виктор Саевич: «Давление будет идти одновременно и на Россию, и на Беларусь»