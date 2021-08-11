Алексей Дзермант: их задача – остановить наше развитие, чтобы мы не могли реализовать свой потенциал и оставаться в лидерах мира

Новости Беларуси. Очередная, хоть и косвенная попытка через нас надавить на Россию. Одна из важных тем последних дней – новый пакет санкций, принятых в отношении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Политика санкционного давления на Беларусь и на Россию носит скоординированный характер. То есть через Беларусь пытаются атаковать Российскую Федерацию, чтобы она затрачивала лишние ресурсы в том числе на поддержание своего союзника, чтобы мы вместе с этими угрозами справлялись, это потребует дополнительных ресурсов и усилий, естественно. Поэтому бьют через Беларусь на Россию, и в этом смысле, конечно, нам нужно отвечать вместе, координировать наши усилия, кооперироваться в промышленности и в технологиях, чтобы не зависеть от критических технологий, которые Запад нам поставляет, потому что сейчас он будет пытаться прекратить поставки определенные продукции, технологий, чтобы мы не могли технологически дальше развиваться.

И в этом смысле нужно кооперироваться, проводить совместную политику импортозамещения, проводить координированные ответные действия на их санкции, вытеснять продукцию, особенно тех корпораций, которые напрямую замешаны в лоббизме против нас, и так далее. То есть эти санкции, во-первых, применяются совершенно осознанно против нас, и мы должны отвечать точно такой же антисанкционной своей собственной стратегией на агрессивные действия Запада в экономической сфере, потому что их задача – остановить наше развитие, чтобы мы не могли реализовать свой потенциал и оставаться в лидерах мира, который будет определять будущее человечества.